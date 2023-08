Se dijo que Daniel Sancho había desmembrado a Edwin Arrieta en 15 partes, pues bien, el hijo de Rodolfo Sancho ha ido más allá. En un dibujo entregado a la policía tailandesa explicó que había cortado el cuerpo del cirujano colombiano en un total de 17. Sus brazos en cuatro partes, su torso en un único fragmento, al igual que su cabeza. Esto es solo un resumen del dibujo que Daniel hizo de puño y letra y que deja ver los cortes que él hijo antes de tratar de deshacerse del cuerpo, el cual todavía no han encontrado en su totalidad.

El dibujo de Daniel Sancho

El citado boceto al que ha tenido acceso 'Código 10' deja ver que Daniel Sancho recordaba a la perfección su modus operandi antes de repartir los restos mortales de Edwin Arrieta. El programa de Cuatro mostró cómo Daniel intentó hacer cortes simétricos, tratando de no dejar nada al azar. No pensó en ese momento, tampoco días antes cuando compró todos los enseres para cometer supuestamente este atroz crimen que le acabarían descubriendo. Ahora se podría enfrentar a una pena de muerte que quién sabe si será conmutada a cadena perpetua en Tailandia.

Su bien desconoce que la prensa ha tenido acceso a este documento, lo que sí sabe de primera mano es que la autopsia del cuerpo de Edwin ya se ha realizado. Los primeros resultados hablan de degollamiento, una conclusión que, según cuentan, habría dejado en shock al propio Daniel Sancho. Quién sabe porque los forenses hayan descubierto lo que sucedió el pasado 2 de agosto -día de los hechos- o porque no esté de acuerdo en absoluto con la conclusión de los expertos.

Daniel Sancho ha tenido varios encuentros con su madre, Silvia Bronchalo, quien se ha acercado a la prisión de Koh Samui, donde el chef ha recibido todas las visitas hasta el momento. Ella ha sido quien ha revelado cómo han sido los primeros días de su hijo entre rejas, así como el dolor inexplicable que siente tras lo sucedido. "Nadie te prepara para algo así", dijo en sus primeras visitas. Días después de estas palabras, la ex de Rodolfo Sancho era preguntada también por la familia de Edwin Arrieta, a quien dice que se dirigirá de forma personal y no a través de los medios de comunicación. Una forma de actuar al igual que la de Rodolfo, que utilizó sus redes sociales de forma privada para escribir a la hermana del cirujano, aunque eso no evitó que el contenido del mensaje se filtrara a la prensa.

Ahora una de las grandes dudas es realmente dónde se encuentra Daniel Sancho. El número dos de la policía tailandesa, Big Joke, encargado del caso, asegura que el joven no estaría realmente en Koh Samui. Mantiene que todos los días es trasladado durante varias horas desde otro centro penitenciario, un movimiento inexplicable para la portavoz de la familia de Daniel Sancho y que muy pocos alcanzarían a entender.

1 de 3 La familia espera sus restos mortales 2 de 3 Un terrible relato del que ahora además tienen un dibujo que acaba de ver la luz 3 de 3 Daniel Sancho está en prisión a la espera de juicio