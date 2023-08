No dejan de salir a la luz detalles que giran en torno al crimen que acabó con la vida de Edwin Arrieta en Tailandia y por el que Daniel Sancho continúa en prisión provisional. Era hace tan solo unos días cuando ose encontraban partes del cuerpo sin vida del cirujano colombiano y, sin embargo, ahora ha salido a relucir que la relación entre éste antes de su muerte y el hijo de Rodolfo Sancho fue más allá, hasta el punto de protagonizar unas vacaciones en Ibiza.

Dos semanas antes del trágico suceso, el chef español y el médico viajaron hasta la isla Pitiusa. Así lo ha confirmado el periódico ‘Okdiario’, añadiendo además que fue allí precisamente donde ambos quedaron en verse durante el mes de agosto en la isla de Koh Phangan: "El cirujano disfrutaba de la compañía del joven y su grupo de amigos en sus frecuentes viajes a España", comenta el medio citado.

Esta escapada entre los dos protagonistas de la última semana encaja a la perfección con la última publicación de Instagram del cocinero. En ella puede verse cómo Daniel Sancho disfruta de las aguas cristalinas de Ibiza a bordo de un barco, de noche y con una copa en la mano, concretamente en la cala Comte, una de las más conocidas de la isla. Sin embargo, en su instantánea no hay ni rastro de Edwin, lo que demuestra que el supuesto autor del crimen prefería no dejar constancia en sus redes sociales de con quién estaba compartiendo esos días vacacionales.

Daniel Sancho, Edwin Arrieta y un romance no tan secreto

No obstante, quienes sí han sido conocedores en todo momento de su historia con Arrieta han sido sus amigos. Los más allegados al chef español han expresado públicamente en alguna que otra ocasión que sabían que Daniel tenía un vínculo con Edwin. Sin embargo, tal y como ha desvelado uno de ellos para SEMANA, son pocas las informaciones que les han llegado sobre ello: "Aquí hay mucho más… Podría haber mucho dinero de por medio, pero no hablamos de cantidades pequeñas, como los 10.000 euros a los que ha hecho referencia Daniel. Estamos hablando de grandes cantidades. Su lío con Edwin Arrieta podría ser más gordo de lo que pensamos", ha indicado para esta revista.

Estas declaraciones en cierto modo concuerdan con las que el joven daba a la periodista Patricia López, de Telecinco: "Ese hombre me tenía prisionero y estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía… Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer", contaba.