La hermana de Edwin Arrieta, desaparecida: ¿dónde está tras su entrevista sobre Daniel Sancho en España?

Darling rompió su silencio el pasado 12 de septiembre en España. La hermana de Edwin Arrieta se sentó en 'Mañaneros' para confesarse, siendo esa su única y última entrevista en el país. Habló sobre Daniel Sancho y se rompió al recordar el dolor que este crimen atroz había provocado en los suyos. Un mes después de todo aquello nada se sabe de ella. Ni siquiera en sus redes sociales ha posteado nada desde entonces, lo que deja ver su giro de 180 grados. Quiere desmarcarse de la polémica y centrarse únicamente en que se haga justicia tras el asesinato y posterior descuartizamiento del cirujano colombiano. Pero, ¿dónde está ahora ella tras volver a Colombia?

La hermana de Edwin Arrieta ahora está en Colombia

Darling Arrieta estaba poco acostumbrada a viajar, de hecho, cuando visitó a España fue su vuelo más largo hasta la fecha. Pasó poco tiempo en el país y después de confesarse con Televisión Española hizo las maletas de nuevo. Quería sentirse a salvo, cuidar de sus padres, de su hija y mantener contacto telefónico con su abogado para que le cuente todos los detalles de este caso que ha dado la vuelta al mundo. Ni ella ni los padres de Edwin Arrieta niegan el enorme vacío que sienten desde su muerte el pasado 2 de agosto, por lo que harán todo lo que esté en su mano para que el culpable de la muerte de Edwin pague por ello. Cueste lo que cueste.

Hace algunas semanas confiaron en una nueva abogada. Ahora es Behaine quien vela por ellos y quien se preocupa de que estén informados de todos los cambios y bandazos que va dando el caso de Daniel Sancho desde que fuera detenido. Graduada en Derecho Público por la Universidad Externado de Colombia, ella es quien ha ido dando detalles del doctor Arrieta: "Era una persona muy sociable, viajaba por todo el mundo y tenía amigos en diferentes países". Tanto ella como ahora sus representados, Darling y sus padres, continúan en su tierra natal, Colombia, a la espera de conocer la fecha de juicio.

Darling Arrieta continúa centrada en su trabajo, pero sobre todo en luchar porque se haga justicia

Económicamente tanto ella como su familia eran ayudados por Edwin, por lo que no les queda más remedio que seguir trabajando en cada una de sus profesiones. Ella, quien ha desempeñado labores como teleoperadora, también se dedicaba a promocionar una cabaña de Colombia para intentar conseguir inquilinos. Una espectacular villa cerca de los Covenitas que, a pesar de estar disponible en la Red, no tiene habitaciones para alquilar en este momento, tal y como hemos podido comprobar.

En las últimas horas los protagonistas de esta historia acaparaban todas las miradas de nuevo. ¿El motivo? Que se haya descubierto la última conversación de Edwin Arrieta y Daniel Sancho y es que la mejor amiga del médico ha sacado a la luz sus últimos mensajes. Viviana Ordosgoitia y el hijo de Rodolfo Sancho se estuvieron mensajeando cuando el colombiano desapareció, un intercambio en el que se podía ver la angustia que ella sentía. También cómo Daniel se mostraba sorprendido porque la policía le hubiera retenido en la comisaría. "Yo le digo: ‘Daniel, entiende la angustia que tenemos. Necesito que como sea vayas a la policía y al hospital y busques a Edwin, esto no es normal", dijo ella a lo que él respondió: "Me tienen retenido haciéndome preguntas en vez de andar buscándolo. Si no es porque voy a la policía nadie estaría haciendo nada".