El director de la cárcel de Daniel Sancho: “Se estresa cuando ve a su madre”

Daniel Sancho continúa con su vida "normal" en la cárcel de Koh Samui (Tailandia). Ahí espera conocer la fecha del juicio que tiene pendiente por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrita. Mientras eso sucede, no parece que vaya a pisar suelo español próximamente. Eso era lo que pretendía la defensa del hijo de Rodolfo Sancho de cara a responder por una causa que tiene abierta con la justicia española por un delito de lesiones a un hombre, ocurrido en 2019. Este primer juicio tendrá lugar el 7 de noviembre en Madrid. Sin embargo, tras el rechazo de la petición de sus abogados, Daniel tendrá que seguir la cita judicial desde Tailandia, donde recibe a diario la visita de su madre Silvia Bronchalo. Unos 'cara a cara' que estarían alterando la tranquilidad del preso.

Director cárcel de Koh Samui: "Con las visitas de su padre, Daniel Sancho no se sintió estresado"

Así lo ha confesado el director del centro penitenciario donde Daniel Sancho está recluido desde hace un mes y medio. En entrevista con el programa 'TardeAR' , el tailandés ha reconocido que "con las visitas de su padre no se sintió estresado que como cuando viene su madre. Con su madre está nervioso". Unas palabras que han llamado mucho la atención. Recordemos que Rodolfo Sancho fue a visitar a su hijo tres días a principio de septiembre. Silvia Bronchalo, en cambio, no se despega de su hijo, a quien acompaña casi a diario desde su desembarco en la isla el 17 de agosto. Por el momento, la exactriz no tiene pensado abandonar el país del sudeste asiático.

La máxima autoridad de la prisión ha aportado más datos sobre el día a día de Daniel Sancho. Su proceso de adaptación ya estaría superado. En estos momentos, el cocinero está completamente habituado a su nueva rutina dentro de la cárcel, ha explicado el tailandés. A la pregunta de a qué dedica sus interminables horas Daniel, el director ha contado que, aunque hace ejercicio, "sobre todo, está ocupado pensando en cómo defender su caso. Está enfocado en su proceso judicial, como todos los presos a la espera de juicio. No sale de ahí. su foco es el caso", ha dicho enfático.

"No lo pasó mal cuando le cortamos el pelo"

El preso español tuvo que raparse el pelo nada más ingresar en prisión, pero, al contrario de lo que se dijo en un primero momento, "no lo pasó mal cuando le cortaron el pelo", ha manifestado el director de la prisión de Koh Samui. Al igual que al resto de presos, se le dio la opción de "si prefería un estilo normal, más corto y masculino, como una persona civilizaba, pero Daniel prefirió raparse", ha relatado el hombre. Una decisión que tomó por cuestiones de comodidad, higiene y para enfrentar las altas temperaturas características de esa zona del país.

Otro apunte que ha aportado el responsable es que, desde el primer día de su ingreso, el joven "quiso ser como el resto", han sido sus palabras. Esto contrata con las informaciones de los primeros días que apuntaban a que Daniel Sancho estaría recibiendo un trato de favoritismo y diferentes privilegios por su condición de extranjero y por la atención mediática que está recibiendo su caso en España. El director ha querido zanjar estas especulaciones.

1 de 3 Silvia Bronchalo en una de sus últimas apariciones en Tailandia 2 de 3 La madre de Daniel no se separa de él y le visita casi a diario en la cárcel 3 de 3 Silvia se ha convertido en el principal apoyo de Daniel en Tailandia