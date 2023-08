Daniel Sancho ha podido disfrutar un día más de su madre. Silvia Bronchalo ha acudido nuevamente a verle a la cárcel de Koh Samui, donde está retenido desde el 7 de agosto por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. "Nadie se espera una cosa así. Nadie está preparado para una noticia así", ha dicho la ex actriz a la salida del centro penitenciario. Sobre el chef español, asegura que está bien, que le tratan bien. Su llegada a la isla tailandesa supone un cambio sustancial para la vida de su hijo. No solo por lo que significa tenerla cerca. También por el dinero que le está haciendo llegar para hacer su existencia más amable dentro de prisión.

Daniel Sancho podrá comprar comida, un colchón y otros útiles para mejorar su día a día en la cárcel

En total, el joven de 29 años puede recibir de su madre unos 500 baht tailandeses diarios. Al cambio, son unos 13 euros. Una cifra nada despreciable en Tailandia teniendo en cuenta que el salario mínimo ronda los 300 euros. Daniel podrá usar esta suma para mejorar su vida en la cárcel sustancialmente. Por ejemplo, para comprar comida en el supermercado o en una especie de restaurante dentro de las instalaciones. También, como ha explicado este viernes en el programa 'Espejo Público' un ex presidiario, para comprar un mejor colchón, útiles de aseo adicionales, etc...

El día a día del chef español entre rejas no está siendo tan duro como se dijo en un primer momento. Las opciones de alimentación a las que tiene acceso son variadas. Hasta tal punto que, en su primer día privado de libertad, comió una ensalada de papaya, un plato típico de la gastronomía nacional. Cabe aclarar que el arroz será la base de su alimentación diaria, como lo es para el conjunto de la población tailandesa. Es decir, no recibirá platos especiales por ser un reo extranjero, sino que tendrá que adaptarse a la oferta que ahí se sirve, como cualquier preso. Ya dijo en su momento el director de la cárcel, Watcharapong Boonsaio, que Daniel no recibirá un trato especial.

Segundo día de Silvia Bronchalo en Tailandia

Las palabras del responsable contrastan con la decisión que ha tomado sobre el destino próximo del español. Tras pasar 10 días aislado por protocolo Covid en el pabellón médico, el hijo de Rodolfo Sancho no ingresará a una celda común como se le presupone al resto de encarcelados. En cambio, seguirá en las instalaciones hospitalarias por su delicada situación anímica. Este viernes se ha conocido, además, que tiene una hernia discal, lo que le convierte en un candidato perfecto para seguir habitando esta zona privilegiada del recinto.

Según Vicente Cacho, responsable de la Embajada española en Tailandia, que ha acompañado a Silvia Bronchalo en estos dos días de visita, el asesino confeso del cirujano colombiano "está en una montaña rusa emocional". Hace unos días, Watcharapong Boonsaio aseguraba al programa 'Así es la vida' que el joven ya estaba mejor. De hecho, ya se le había retirado la medicación que recibía para controlar la ansiedad y el estrés. En su primer pronunciamiento público, Bronchalo ha confirmado que, efectivamente, su hijo está bastante mejor y tranquilo a la espera de que todo se solucione "lo antes posible". Muy afectada, como es lógico, no cree que su hijo haya cometido el asesinato del que se le acusa.