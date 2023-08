Daniel Sancho quiere hablar con la prensa

El caso de Daniel Sancho continúa copando la actualidad mediática de nuestro país. El hijo de Rodolfo Sancho lleva doce días en la prisión de Koh Samui, Tailandia, donde ha recibido la visita de su madre, Silvia Bronchalo. Según las últimas informaciones se mantiene tranquilo y fuerte y está muy interesado por el alcance que está teniendo la noticia del crimen en España. Todo indica a que próximamente ofrecerá declaraciones a la prensa, así lo confirmaba Vicente Cacho, miembro de la embajada española en Tailandia.

"Él sí está interesado por saber qué cobertura mediática está recibiendo en España, sabéis que Daniel es una persona mediática, yo le he dicho que está recibiendo mucha cobertura", indicaba a la prensa después de haber podido mantener un encuentro con el hijo de Rodolfo Sancho. No ha especificado ni cuándo, ni cómo, pero sí que ha subrayado que el joven quiere hablar: "Quizás eventualmente se plantee hacer alguna declaración a la prensa". Posiblemente lo haga a través de un comunicado oficial o mediante la portavoz de la familia, la abogada Carmen Balfagón. Vicente Cacho explicaba que había visto al chef tranquilo, teniendo en cuenta que atraviesa una "montaña rusa emocional". Además, no había llorado en ningún momento en su presencia. "Se ha mantenido fuerte".

Las novedades del caso Daniel Sancho

La investigación sigue su curso y lo último que hemos conocido es que ya están los resultados de la autopsia de Edwin Arrieta. En un primer momento Daniel Sancho adujo que la causa de la muerte había sido un fuerte golpe en la cabeza, pero el corte de un cuchillo en la camiseta del médico colombiano puso a los investigadores bajo otra sospecha. Por el momento, no se ha desvelado ningún detalle de la autopsia.

La policía sí que ha reconocido que continúa buscando las partes del cuerpo del cirujano que faltan. Y es que según han manifestado a Efe, este hecho está dificultando que la autopsia sea concluyente. Además, los investigadores quieren recabar más pruebas y desean interrogar a más testigos del caso antes de que acabe el mes de agosto. Por su parte, Silvia Bronchalo ofrecía unas breves declaraciones a la prensa tras visitar a su hijo. "Nadie se espera algo así. Nadie está preparado para que le den una noticia así, nadie te prepara para eso", indicaba visiblemente abatida.