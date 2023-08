Daniel Sancho, de cena de lujo con varios policías en un hotel de 4 estrellas

"Me han tratado muy bien y para que te hagas una idea de lo bien que me tratan estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla, el el Anantara", dice Daniel Sancho al otro lado del teléfono. La conversación al completo que te hemos detallado en la revista SEMANA deja ver al hijo de Rodolfo Sancho tranquilo, pese a todo. Llama la atención el trato que se le está dando a alguien que acaba de confesar el asesinato y desmembramiento de un hombre en Tailandia, sin embargo, el empresario justifica que "están agradecidos por su colaboración". Se presupone que llegó con esposas en sus muñecas y junto a varios policías que vigilaron que Daniel Sancho no escapara, una cena que pocos se esperaban. Ni siquiera el resto de comensales.

La última cena de lujo de Daniel Sancho

Si bien no ha especificado a cuánto ascendió la cuenta y quién pagó la cena, destacamos un dato relevante. Un policía en Tailandia tiene un salario medio de 500 euros, por lo que quizás no se podrían permitir acudir a un restaurante de un hotel de 4 estrellas de forma altruista con todo aquel detenido que se lo pidiese. Pero, ¿cómo es el lugar en el que Daniel Sancho ha degustado una de las mejores cenas de su vida antes de que le juzgue el juez? Te contamos.

El hotel del que habla el empresario se llama Anantara y está ubicado en Koh Samui, la isla a la que ha sido trasladado, pues allí se encuentra el Juzgado Provincial. Allí hay un restaurante llamado 'Seen Beach club samui', el cual está en la mejor playa de la isla y junto a una piscina capaz de dejar sin palabras a cualquiera. Abierto desde las 10.00 horas hasta las 12 de la noche -hora local-, ofrece cocina asiática, pero también internacional, destacando algunos platos como ceviche de cangrejo azul; carrillera de ternera estofada con leche de coco y cacahuete tostado o croquetas de cerdo con salsa de mango y mostaza.

Creaciones culinarias que ha degustado Daniel Sancho en las horas previas a que se personara ante el juez. Si bien dormir allí supera los 300 euros la noche, comer es mucho más asequible, aunque no para la gente local. Eso no ha evitado que el hijo de Rodolfo Sancho disfrute de una velada junto a varios policías, tal y como él mismo ha confirmado a la prensa española. Es impactante si se tiene en cuenta que Daniel ha confesado los hechos y acompañado a la policía para reconstruir todo lo sucedido con el cuerpo de Edwin Arrieta, quien viajó al país asiático para reunirse con su amigo Daniel. Nada hacía presagiar que su amistad terminaría de este modo.

Daniel Sancho ha aprovechado una de sus últimas noches fuera de la cárcel para cenar en un restaurante que tiene tanto asientos al aire libre como en el interior y donde, además, hay varios bares alrededor. Con diseño tropical y muebles de último diseño, sus camareros recomiendan otros platos como ensalada de niguiri de salmón, pan de ajo con camarones y queso o torta de lava fundida de chocolate, lo que deja ver que es de todo menos un sitio común.

No es lo único impactante de este caso que ha escandalizado España. Daniel Sancho, además, tendría completo acceso a su teléfono móvil, el cual habría utilizado para llamar a parte de su entorno y también hablar con prensa.