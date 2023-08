El, supuesto, crimen perpetrado por Daniel Sancho sigue dando de que hablar. Cada vez se conocen más datos de aquel fatídico miércoles 2 de agosto en el que el chef español acabó, según él mismo confesó, con la vida de Edwin Arrieta, cirujano colombiano de 44 años, en Koh Phangan. Esta es la cronología de los hechos, desde el desembarco del joven de 29 años en la isla tailandesa hasta su ingreso en la cárcel de la vecina Koh Samui y las posteriores pesquisas del crimen.

Lunes 31 de julio: llegada de Daniel Sancho

El chef español llega a Koh Phangan, una de las islas paradisiacas del sur de Tailandia, antes de la una de la tarde, proveniente de España. Aunque las autoridades tailandesas no han dado detalles de su vuelo, lo más probable es que hiciera una primera parada en el aeropuerto de Bangkok antes de trasladarse a su destino final. No hay vuelos desde nuestro país a la isla más cercana, Koh Samui, sin pasar primero por la capital del país. Koh Phangan no tiene aeropuerto. De hecho, a la isla donde tuvo lugar el atroz crimen solo se puede llegar en barco desde la isla vecina. Este martes se ha conocido que, dos semanas antes, Daniel viajó con sus amigos y la víctima a Formentera.

13:39 horas: tras su llegada, Sancho alquila una moto. Según su testimonio, al que tuvo acceso el 'Bangkok Post', del 31 de julio al 1 de agosto, se hospeda en un hotel, del que no ha trascendido el nombre, una única noche. Paralelamente, había reservado otra habitación en el Hat Salad, donde se perpetró el crimen del cirujano colombiano.

Martes 1 de agosto

12:05 horas: deja el primer hotel y se traslada a un supermercado local. Ahí hace acopio de bolsas de plástico grandes, un cuchillo de gran envergadura para picar carne, guantes de goma, detergente, estropajo de fibra de acero inoxidable (lo que se conoce como lanas de acero) y otros objetos. Tras adquirir esta lista de la compra, se traslada al bungalow del Hat Salad que tenía reservado y guarda ahí los 'utensilios'.

No ha trascendido ninguna información sobre a qué dedicó el resto del día. La policía tampoco ha desvelado si algún testigo le vio recorriendo la isla con la moto que alquiló el lunes.

Miércoles 2 de agosto

14.00 horas: el nieto de Sancho Gracia recoge a Edwin en el muelle marítimo. El español y el colombiano comieron en un restaurante de la zona y recorrieron parte de la isla en la moto alquilada por el primero. En los vídeos a los que ha tenido acceso la policía, se puede ver al cirujano plástico con la misma ropa que las autoridades encontrarían desperdigada en el vertedero el viernes. La pareja acude al hotel, juntos. Es ahí donde se le pierde la pista a Edwin.

21:00 horas: Daniel sale a comprar un kayak por 1.000 dólares y vuelve al hotel. De nuevo, según su testimonio, se dedica a meter las 14 partes del cuerpo de su amigo en bolsas que tardó en desmembrar tres horas.

23:00 horas: realiza los dos primeros viajes en kayak, mar adentro, donde tira varias bolsas. Posteriormente, hace tres trayectos más al vertedero (interpretamos que sobre la moto). Ahí se deshace de más bolsas.

Jueves 3 de agosto, noche de Luna llena

06:00: el chef español realiza un nuevo viaje abordo del kayak y tira otra bolsa al mar. Tres horas después, más o menos sobre las nueve de la mañana, hace el 'checkout' y deja el hotel donde se hospedaba y donde acabó con la vida de Edwin.

12:00 horas: los trabajadores de la planta incineradora del vertedero de Koh Phangan hacen el primer descubrimiento macabro. Descubren partes del cuerpo del colombiano, entre ellas, las nalgas y los intestinos.

Entre las 18:30-19:00 horas, momento en el que anochece a este lado del mundo, el asesino confeso se marcha a la fiesta de la Full Moon Party con dos mujeres de las que no se sabe nada. Cabe recordar que, de acuerdo al testimonio de Daniel, fue este quien convenció a Edwin para que viajara a Tailandia con el objetivo de acudir juntos a esta famosa fiesta anual a la que el colombiano, por razones obvias, nunca llegó.

23:00 horas: Daniel realiza su último viaje en kayak provisto de una bolsa. Antes de medianoche, el español acude a comisaría para denunciar la desaparición de su amigo, a quien conocía desde hacía un año.

Viernes 4 de agosto

Se descubren más bolsas de plástico en el vertedero de Koh Phangan con partes de la pierda derecha de Edwin, un pantalón corto, un calzoncillo y una camiseta. La policía también encuentra un ticket de compra que les lleva al supermercado donde el hijo de Rodolfo Sancho había comprado el cuchillo y el resto de objetos el martes 1 de agosto.

Tras revisar las cámaras de seguridad, se formaliza su arresto. Daniel es interrogado y niega los hechos. El joven, como principal sospechoso, pasa la noche en las dependencias policiales de Koh Phangan.

Sábado 5 de agosto

Las pruebas de ADN realizadas sobre los restos confirman que pertenecen al cirujano plástico. En el registro del hotel, la policía tailandesa encuentra sangre, pelo, grasa y otros restos de Edwin en los desagües del bungalow.

Finalmente, Daniel Sancho confiesa el crimen. Durante el interrogatorio del que es objeto, admite, además, haber mantenido un encuentro sexual con la víctima, previo desembarco de ambos en Tailandia. Añade que, desde aquel momento, se había sentido coaccionado. "Era un rehén de Edwin. Me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho", relató.

Domingo 6 de agosto

Desde su confesión, el joven de 29 años colabora con la policía para esclarecer los hechos. Ese mismo día, aparecen más restos del colombiano en una playa de la isla. Aquí las informaciones 'bailan', pero, según medios locales, dentro de la bolsa que arrastró el mar se localizó la cabeza y los brazos de la víctima. Daniel acompaña a las autoridades pertinentes a diferentes lugares de Koh Phangan para reconstruir lo sucedido.

Su padre, Rodolfo Sancho, emite un comunicado en el que pide "máximo respeto", en estos "momentos delicados y de máxima confusión". Es la primera y última vez que el actor se ha pronunciado al respecto.

Lunes 7 de agosto

14:00 horas: Daniel es trasladado desde Koh Phanghan a Koh Samui para declarar ante el juez. Lo hace escoltado y escondiendo las esposas bajo una toalla. El magistrado le envía a prisión provisional a la espera de juicio. Según su abogado tailandés, la fecha de la cita judicial no se conocerá, como mínimo, hasta dentro de cuatro meses.

Pasa su primera noche en la cárcel de la isla Samui, aislado del resto de presos por protocolo Covid. No podrá recibir visitas, a excepción de la de su letrado, hasta pasados 10 días.

Martes 8 de agosto

El Tribunal Provincial de Koh Samui acusa formalmente al español de ser el autor del homicidio premeditado de Edwin Arrieta y del ocultamiento y sustracción de sus partes del cuerpo para encubrir su muerte.

La policía tailandesa continúa con la investigación. Faltan todavía por localizar ocho de las 14 partes del cuerpo del cirujano colombiano que Daniel Sancho tiró por la isla. Las autoridades competentes tienen por delante ocho semanas para recabar pruebas en su contra.