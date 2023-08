Daniel Sancho confesó a sus amigos el crimen: "Tengo ganas de quitarme de en medio"

Daniel Sancho ha roto su silencio y ha confesado haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta en una isla de Tailandia. Según la policía del país, el hijo de Rodolfo Sancho, que negó en un prime momento estar relacionado con los hechos, se ha mostrado muy nervioso y está bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Conforme pasan las horas, se van aportando datos nuevos. Poco después de ser detenido, el joven chef llamó a sus amigos para confesarles el atroz crimen.

El periodista Miguel Frigenti, tras hablar con el entorno de Daniel Sancho, ha revelado que éste se hizo con un teléfono, llamó a sus amigos para confesarles el crimen y aseguró que mató al médico cirujano colombiano "de dos puñetazos". Igualmente, el chef les pidió que no se preocuparan: "Solo tengo ganas de quitarme de en medio". Una declaración que va en consonancia con las sospechas de la policía tailandesa que determinó ponerle vigilancia ante el riesgo de que se quitara la vida.

Esta misma información ha sido corroborada en 'Fiesta' en la tarde de este domingo, 6 de agosto, por Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos tiene amigos en común con el hijo de Rodolfo Sancho y ha explicado que estos no dan crédito con lo que ha ocurrido. "Se puso en contacto con algunos de sus amigos mediante un teléfono que ha conseguido y ha confesado que lo ha cometido. Supuestamente, lo habría cometido dándole una serie de golpes", recalca. La colaboradora de televisión también hace público que los amigos del joven chef están "impactados". Según ella, no se esperaban nada de esto y no dan credibilidad a sus palabras porque "descuartizar un cuerpo es algo terrible".

La policía encuentra la cabeza de Edwin Arrieta

Desde que se hiciera público el caso, la policía y los medios tailandeses actualizan cada dos por tres los avances de la investigación. A este respecto, a primera hora de la tarde de este domingo, las autoridades han hallado la cabeza y las manos de Edwin Arrieta. Una prueba fundamental pues revelará los motivos reales de la muerte y despejará todas las dudas. De la misma manera, los investigadores también dieron con el kayak que Daniel Sancho utilizó para deshacerse de algunas de las bolsas con los restos del colombiano en la playa cercana al hotel en el que se hospedaban. Según se ha publicado en los medios del país, el hijo de Rodolfo Sancho alquiló el equipo deportivo por la noche tras pagar mil euros a las empleadas de la tienda. Ellas en un principio se negaron a dejarle usar la embarcación pues está prohibido utilizarlas en las aguas a partir de las nueve de la noche.