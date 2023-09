Big Joke: "Daniel Sancho está acostumbrado, seguro, a cortar cadáveres y huesos"

Daniel Sancho continúa en la prisión de Koh Samui en Tailandia. Un día a día que pasa lento y en el que todos los ojos están puestos. Especialmente los de su familia, quienes no descansan buscando la forma de que, al menos, pueda cumplir parte de su pena en su país natal si finalmente es condenado. Horas después de que su abuela, Noela Aguirre, rompiera su silencio ante las cámaras, se ha descubierto un nuevo detalle de su caso. En concreto, en lo que se refiere a la forma en la que el hijo de Rodolfo Sancho se habría deshecho del cuerpo de Edwin Arrieta. Un escalofriante relato que dolerá escuchar a Darlin, hermana del doctor que concedía recientemente su primera y última entrevista en España.

Aunque Daniel Sancho aseguró que había tardado tres horas en descuartizar al cirujano colombiano, este detalle no cuadraría en absoluto con lo descubierto por las autoridades tailandesas. Ha sido el número dos de la policía del país asiático, Big Joke, quien ha explicado qué se encontraron exactamente cuando visitar el lugar de los hechos: el hotel en el que Edwin Arrieta perdió la vida y cuyas fotos te hemos mostrado en la revista SEMANA. Si bien aparentemente la habitación no tenía manchas visibles, los investigadores descubrieron todo lo contrario. Numerosas pruebas que podrían incriminar a Daniel Sancho y que podrían servir para descubrir que Edwin no estaba desaparecido, sino que había muerto. "Cuando fuimos a esa habitación con él vimos que estaba muy limpia. Pero ordené al equipo de inspección forense que hiciera un control y descubrí una cantidad de sangre y machas de sangre por toda la habitación y el baño. Después de examinar el trozo de carne, se descubrió que era de Edwin", ha explicado Big Joke en 'Así es la vida'.

Daniel "está acostumbrado a cortar cadáveres y huesos", según la policía tailandesa

En ese instante Daniel Sancho se derrumbó y confesó lo sucedido el pasado 2 de agosto, fecha en la que Edwin Arrieta murió, según los expertos. "Se vino abajo y confesó". Poco después de este relato Big Joke asegura que, a pesar de lo dicho por el chef, ellos están convencidos de que no pudo tardar tan solo tres horas en descuartizar a Edwin. "Lo hizo durante toda la noche", apunta. Esto cuadraría con el pensamiento del portavoz de la familia de Daniel Sancho, quienes solo se imaginaban ese supuesto si hubiera estado acompañado por alguien. "El desmembramiento de un cadáver lleva mucho tiempo. Dicen que pueden ser tres horas solo si estás ayudado por alguien", dijo Carmen Bafalgón. Tiempo que se habría visto reducido, en cierto modo, por la profesión del preso: cocinero, así como su destreza en la cocina. "Daniel Sancho es cocinero y está acostumbrado, seguro, a cortar cadáveres y huesos", explicó Big Joke.

El hijo del actor está a la espera de juicio, el cual podría iniciarse en menos de cinco meses. Un proceso que puede extenderse mucho tiempo, tal y como Big Joke ha explicado en su última entrevista. "Es probable que todo se resuelva en 14 meses como máximo", dice sobre el plazo máximo en el que Daniel sabría si es condenado por el asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta.

Aunque la defensa de Rodolfo Sancho hará todo lo posible porque Daniel cumpla parte de su pena en España si finalmente es condenado, el número dos de la policía tailandesa apunta a lo contrario. "Cuando el tribunal decida, Daniel tendrá que cumplir la pena en Tailandia, ya sean los años que tengan que ser, cinco, diez, los que sean", desliza, declaraciones con las que descarta que el joven fuera trasladado de país y por ende de prisión.

De cara al juicio Big Joke ha planteado dos escenarios para Daniel, los cuales debería valorar junto al equipo legal que le representa. Aunque Marcos García Montes decía recientemente que "Daniel es inocente hasta que se demuestre lo contrario", Big Joke da por hecho su culpabilidad. "Yo digo y aviso, si va a los tribunales y niega todos los cargos se enfrentará a la pena de muerte, pero si se declara culpable la sentencia será la cadena perpetúa", aconsejaba a Daniel Sancho, uno de los absolutos protagonistas de la crónica social desde que estallara el escándalo.