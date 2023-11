El cabreo de Daniel Sancho con su abogado de oficio por el que quiere deshacerse de él

Daniel Sancho no perdona a Krit Sudthanom, el nuevo abogado de oficio que se le designó a finales del mes de octubre. Y es que el letrado concedió una entrevista en la que contó que el hijo de Rodolfo Sancho había intentado pagar hasta en dos ocasiones su fianza. Consideran que se tomó más licencias de las debidas y que fue indiscreto, por lo que solo dos semanas después el chef ha tomado una drástica decisión. Le ha dejado fuera de su caso y ha solicitado al juez que se nombre a otra persona para que le represente en Tailandia, lo que deja ver su enorme cabreo con él. Una relación que, por cierto, no comenzó con buen pie.

Daniel Sancho ha pedido que se le asigne un nuevo abogado de oficio

Daniel Sancho se negó desde un principio a reunirse con su nuevo abogado en la cárcel de Koh Samui, donde ingresó a principios de agosto en prisión preventiva. "Puedo ir a verle en cualquier momento, pero él, por ahora, no quiere. No sé si es una estrategia de su abogado español, Daniel se mantiene en silencio y tranquilo", explicó cinco días después de que la Corte le eligiera. Entonces no descartó la posibilidad de que su cliente fuera condenado a pena de muerte y contó cuál había sido el contacto que había tenido con Rodolfo Sancho. "Mínimo", puntualizó. Una conversación exclusiva de 'En boca de todos' que por supuesto llegó a oídos del actor y también de su equipo legal, prueba de ello, el movimiento que acaban de realizar.

Daniel Sancho vuelve a probar suerte con un nuevo abogado tailandés, el cual necesita para que continúe su proceso, ya que es obligatorio en el sudeste asiático. Este podría dilatarse mucho más de lo esperado, tanto es así que se fija entre febrero y abril la fecha del comienzo del juicio en el que se decidirá si es condenado a pena de muerte. Unos plazos que dan más tiempo al equipo legal de Daniel, quien trabaja día y noche para que el joven de 29 años no pase toda su vida entre rejas en Tailandia y para evitar a toda costa la inyección letal.

Este lunes 13 de noviembre Daniel Sancho ha tenido una vista en el tribunal tailandés de Samui, donde había un intérprete en español. Aprovechando este servicio, el hijo de Rodolfo Sancho ha comunicado al juez su intención de cambiar nuevamente de abogado. Una drástica decisión que aumenta todavía más lista de letrados con los que ha contado en tan solo tres meses y que podría dificultar su defensa debido a la poca continuidad que tienen. Fue en el mes de septiembre cuando se quedó sin su otro abogado, Anan Chuayprabat, a quien contrataron de forma particular y quien, además, se confesó con la revista SEMANA.

La defensa de la familia de Edwin Arrieta ha roto su silencio tras la última vista

Daniel Sancho está obligado a ser defendido en Tailandia por un defensor nacido allí, lo que complica la búsqueda de una persona que cumpla con todos los requisitos que ellos buscan. Mientras tanto Rodolfo Sancho sigue apoyando a su hijo, tanto en Tailandia, como contratando a diferentes profesionales que ayuden a su hijo de cara a su posible condena por la muerte de Edwin Arrieta. El cirujano colombiano, quien falleció el pasado 2 de agosto, está siendo defendido por Juan Gonzalo Ospina, que no se ha mostrado sorprendido porque Daniel se haya declarado no culpable. "La familia no busca venganza" acertaba a decir.