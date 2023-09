Daniel Sancho tuvo que raparse el pelo nada más ingresar en prisión. El hijo de Rodolfo Sancho, al igual que el resto de presos, dijo adiós a su característica melena, una norma que se sigue por cuestiones de higiene y a la que nadie puede negarse. Él no podía ser menos. Una imagen muy buscada y que hasta el momento no se había conseguido. Sí pudimos ver al joven de 29 años en su ficha policial, fotografía tomada ya en la cárcel de Koh Samui, donde en la actualidad permanece. Un mes y medio después de que ingresara en prisión preventiva, ve la luz la primera fotografía de Daniel con la cabeza rapada. Aunque, como ya dicen, a veces nada es lo que parece.

Daniel Sancho y la imagen que circula por la Red

Podría ser perfectamente él, pero se trata de una imagen generada por la Inteligencia Artificial, lo que quiere decir que no es real. En ella podemos ver a un supuesto Daniel Sancho con la cabeza completamente rapada y con un look que encajaría con el que pueden llevar en una cárcel donde las temperaturas son muy altas y hay muchísima humedad. Se le ve serio, pensativo y quién sabe si triste por el futuro poco halagüeño que tiene por delante. Sorprendentes instantáneas que impactan y que circulan por la Red, pero que no han sido tomadas en una prisión, sino creadas por un sistema de IA. A partir de ciertas descripciones que tú mismo le das, en cuestión de segundos, puedes tener casi cualquier imagen que tengas en tu cabeza, herramienta que en esta ocasión nos ayuda a imaginar el estado actual del hijo de Rodolfo Sancho, aunque no sea exactamente el real.

Ha visto la luz en el canal de Youtube de Javi Oliveira, donde hablan del desmejorado físico que tiene que tener el joven desde que fuera detenido. A pesar de que Daniel ha tratado de seguir haciendo deporte y decantarse por el Yoga, la alimentación no es comparable a la que llevaba cuando estaba en libertad, por lo que inevitablemente ha perdido peso. El joven de 29 años debe comer los menús proporcionados por la cárcel y combinarlos si tiene dinero con otros productos de fuera. Como máximo puede gastarse un total de 13 euros diarios, dinero que le ha ido dando su familia desde que pusiera su primer pie en el centro penitenciario.

El estado físico que conocíamos de Daniel nada tendrá que ver con el que tiene ahora. Apuesta por el ejercicio suave, hace abdominales y flexiones e intenta no pensar demasiado en el futuro, sino vivir más el día a día. Este es precisamente uno de los lemas de vida de los reos, aunque él se encuentre a la espera de juicio. Será próximamente cuando llegue el proceso en el que se decidirá si finalmente es condenado por la muerte de Edwin Arrieta. De momento, la familia del cirujano pide justicia, tal y como dejó claro Darlin en su primera y última entrevista en España.

