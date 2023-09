Artur Segarra, preso español en Tailandia, advierte a Daniel Sancho de las extremas calamidades que le esperan

Artur Segarra quizás haya para quien sea un desconocido. Se trata de un preso español que cumple condena en Tailandia y que sabe a la perfección cómo son las cárceles del país asiático. Por ello, ha enviado una misiva a Daniel Sancho, quien podría ser condenado a pena de muerte tras declararse autor confeso del asesinato de Edwin Arrieta. En ella le narra las calamidades que le esperan y lo dura que puede ser su vida si finalmente un juez decide que es culpable. Pero ¿qué hizo este reo para acabar entre rejas? Comencemos por el principio.

Este preso, que nación en Barcelona, huyó de la justicia tras liderar una red de estafas y ser perseguido por los Mossos d' Esquadra. Decidió asentarse en Tailandia para allí secuestrar y torturar a un financiero español al que le robó 900.000 euros. Después le descuartizó hasta en siete partes y huyó. En concreto, se instaló en Camboya, donde fue reconocido y finalmente detenido. Ha sido él ahora el que ha advertido al hijo de Rodolfo Sancho de cuál será su futuro si es trasladado a 'Bangkok Hilton', una de las cárceles más peligrosas del mundo.

En este escrito, que ha visto la luz en 'TardeAR', Artur Segarra cuenta con todo lujo de detalles cómo es su día a día en el centro penitenciario en el que Daniel Sancho podría acabar. "Mi día a día... Me levanto a las 3:30 de la mañana para leer la Biblia, rezar y pedir por los míos y mis enemigos. Sobre las 4:30 despierto a un par de compañeros (las celdas son comunas de unos 20 a 24 presos). Voy al "baño", me lavo la cara y espero para que sean las 5:30 y despertar a golpe de silbido al resto de mis compañeros. Empiezan los rezos hasta las 6:00", comienza diciendo. Un estricto horario que Daniel Sancho se verá obligado a cumplir si se convierte en compañero de Artur Segarra, un preso español que cumple condena en Tailandia.

Es media hora después de los primeros rezos del día cuando Artur Segarra se da una ducha y poco tiempo más tarde cuando desayunan, alimento que en absoluto él aprueba. Para que Daniel Sancho o cualquiera que lea su misiva se dé cuenta de la calidad del mismo, habla del precio que cuesta el menú completo del día. "A las 6:30 abren las puertas, una ducha, sacar las cosas de la taquilla, llevarlas al sitio. A las 7:00 el "desayuno" (para que te hagas una idea el presupuesto diario por preso para tres comidas es de 1,05 euros). A las 8:00 a izar la bandera con el himno nacional, la canción del Rey y 25 minutos de rezo. 8:30 leo la Biblia", asegura.

Horas que pasan lentas, sobre todo si se tiene en cuenta que llega a estar hasta 17 horas sin ingerir comida. No es fácil, pues cuando va a dormir ni siquiera puede hacerlo sobre un fino colchón, algo que ahora sí está haciendo Daniel Sancho en la cárcel de Koh Samui. "A las 13:00 horas, ducharse, a las 13:30 como con mi amigo malayo y a las 14:00 limpio el área 6, son 5 minutos y me permite estar en el D-6. A las 14:45, segunda toma de medicinas y a las 15:45, encerrados de nuevo. 16-17 horas sin comida, solo agua. Durmiendo en el suelo con tres mantas", detalla Artur.

Aunque continuamente les vigilan y les controlan, muchos de ellos viven con miedo en el cuerpo. Hay quien tiene elementos punzantes en su poder, tal y como cuenta Segarra, aunque él justifica que es para protegerse del resto. "Temer, pasé 3 años y 3 meses en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo ejecutaron el 18/06/18 a Don Theerasak Longji, lo que no hace ninguna gracia. Lo que es "temer" del día a día, tienes que entender que esto es el tercer mundo, ahora nos han puesto cámaras (CCTV), pero yo sigo yendo con el pincho en el bolsillo", dice a corazón abierto.

Aunque Rodolfo Sancho confía plenamente en la justicia tailandesa, Artur Segarra todo lo contrario. Tiene claro, en base a su experiencia, que tu estancia en prisión y condena dependerán del dinero que seas capaz de aportar, una durísima acusación que podría traerle problemas. "No se puede confiar en la justicia tailandesa. Lo he sufrido en mi piel. Esto es el tercer mundo. Las sentencias o son ridículas o son desproporcionadas, todo depende del efectivo del que dispongas para pagar a la Fiscalía, los jueces y a la policía", dice indignado.

Si bien son varios los escenarios posibles para Daniel Sancho, Artur Segarra le plantea solo dos, en los cuales le da consejos tras haber atravesado por procesos parecidos. "El señor Sancho tiene un escenario complicado, tiene dos opciones: pelear el caso, con lo que necesitará que durante las jornadas de juicio esté presente un oficial de la Embajada, para enfrentarse a la pena capital, para repasar declaraciones y evidencias. La segunda opción es aceptar una previa negociación con la Fiscalía, una sentencia inferior a 30 años para que pueda conseguir la clasificación 'excelente', lo van a juzgar en Surat Thani, donde a diario sentencian a asesinos, traficantes y terroristas a pena capital", puntualiza.

Ana Rosa Quintana no dudó en pronunciarse y decir qué opina sobre el caso de Daniel Sancho, el cual está dando la vuelta al mundo y generando multitud de opiniones. "En el caso de Sancho, todavía, aunque él haya confesado, es una presunción, no está juzgado. El proceso sigue en marcha, pero digo lo mismo, lo que me aterroriza son los padres lo que están sufriendo. Pero lo que presuntamente ha hecho este chico, Sancho es matar, descuartizar y hacer desaparecer a una persona, que ahora estamos intentando juzgar a la víctima, que me parece alucinante", deslizó la presentadora de Telecinco.