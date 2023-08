Daniel Sancho está en la cárcel de Koh Samui a la espera de juicio, donde, según cuentan trabajadores del centro penitenciario, se vela por su bienestar. Así lo ha revelado el director de la prisión, Watcharapong Boonsaior, quien ha contado cómo está siendo su día a día tras ser acusado por la policía de asesinato premeditado de Edwin Arrieta. "Ahora está mejor tras poder ver a su familia y personal de la Embajada", ha comenzado diciendo. Visitas que no están reducidas ni mucho menos al mínimo y que han ayudado a que su madre, Silvia Bronchalo, y él se reencuentren tras confirmarse que podría enfrentarse a una pena de muerte por el asesinato del cirujano colombiano. Pero, ¿por qué vuelve a estar aislado de nuevo? Después de 10 días recluido por un protocolo anti covid, el hijo de Rodolfo Sancho se encuentra en una zona poco transitada.

Daniel Sancho está "controlado por los médicos"

"En la zona hospitalaria está controlado por los médicos, y de ahí su decisión de mantenerlo aislado", explica. Con esta decisión quieren que Daniel esté a salvo y no comenta ningún error que entorpezca la investigación, lo que les ha llevado a mantenerle en un lugar apartado. Lo que ahora ha permanecido en un discreto segundo plano es la medicación que el chef estaría tomando tras su entrada en prisión, algo que esta vez prefieren que no salga a la luz. "No quiere hablar de la medicación que toma porque es algo privado", han dicho en 'Espejo Público'. Cabe recordar que se dijo que estaba tomando vitaminas, así como las peticiones que Daniel Sancho había hecho, cuestiones que quién sabe si su entorno han pedido que permanezcan en secreto.

Otro dato llamativo desvelado por el director de la cárcel tailandesa en la que está Daniel Sancho es el cara a cara entre Daniel Sancho y su padre, el cual se ha quedado en el aire por un motivo desconocido. Así lo ha contado este trabajador en televisión. "Tenía la noticia de que su padre está preparando una app para poder hacer la llamada pero no se ha hecho y no sabe por qué", ha especificado. Poco después también ha entrado en detalle de cómo es el día a día del joven en prisión, estancia que está intentando sobrellevar con deporte. "Se levanta como todos a las 6 de la mañana, se asea y después a las 7 en punto ya empiezan a desayunar. A las 8 tienen que estar en la fila para el recuento. Y tras controlar que están todos y OK, cada uno hace lo que quiera y buscan su tarea, unos hacen yoga o juegan al fútbol…", explica.

Quién sabe si por mantener su físico o simplemente por despejar su mente, pero Daniel ha apostado por hacer "ejercicio suave". "Está manteniendo su físico, hace abdominales y algo de yoga", ha finalizado en su entrevista, datos que ayudan a saber qué es de él una vez empezó el primer día del resto de su vida.