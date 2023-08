Daniel Sancho admite que mantuvo relaciones sexuales con Edwin Arrieta

Tras un fin de semana de lo más convulso, Daniel Sancho ha entrado en prisión. El hijo del actor Rodolfo Sancho ha tenido que ingresar en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de que un juez del tribunal decretara prisión provisional para él por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Un asunto del que poco a poco han ido saliendo a relucir más detalles que dejan al supuesto asesino cada vez en una peor posición, sobre todo teniendo en cuenta que ya ha sido él mismo quien ha admitido haber tenido relaciones sexuales con el fallecido en vida.

En el interrogatorio llevado a cabo por las autoridades pertinentes durante esta misma jornada y que 'Bagkok Post' ha publicado, Daniel se ha sincerado como nunca antes al confirmar que conoció al cirujano hace aproximadamente un año. Edwin contactó con él a través de Instagram y la conexión entre ellos fue instantánea, razón por la que después también conversaron por teléfono e intercambiaron imágenes íntimas. Unos días después llegó el momento de conocerse en persona, cita en la que mantuvieron relaciones sexuales tal y como ha confesado el protagonista.

Dado el gran vínculo que se había forjado entre ambos, Arrieta comenzó a confiar en Sancho e incluso llegó a dejarle 10 mil euros para que pudiera abrir un restaurante en España. Por si fuera poco, también le dio una tarjeta de crédito. Una serie de indicios que indican que su relación iba más allá de lo meramente físico, y que los dos contaban ya con planes de futuro de forma conjunta.

El momento en el que la relación de Daniel Sancho y Edwin Arrieta se truncó

Sin embargo, el hijo de Rodolfo Sancho aseguró a su compañero que realmente no era homosexual y que tenía novia. Es por ello que quiso cortar de raíz toda la conexión que había generado con el cirujano, aunque a este no le gustó especialmente el plan y no terminó de aceptarlo. Tanto es así, que el chef asegura que Edwin le amenazó con publicar sus fotos íntimas en redes sociales para hacer temblar las reputaciones de su padre y su abuelo, muy conocidos dentro de nuestras fronteras.

Con el objetivo de que no saliera a la luz el acercamiento físico que había tenido con el médico, Daniel planeó matarlo después de que se celebrara la fiesta de la Luna Llena en Koh Phangan. Para ello, el presunto asesino reservó una habitación de hotel a la que después llevó a Edwin para golpearle y dejarle inconsciente. Una hora después, arrastró al colombiano al baño y le cortó en pedazos hasta completar el desmembramiento en cuestión de 3 horas. Más tarde, colocó las partes del cuerpo de Arrieta en una bolsa de lona grande y en varias bolsas de plástico negras, arrojando algunas de estas al mar y otras al vertedero de basura en el que han sido encontradas.