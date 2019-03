Laura Matamoros está viviendo una de las mejores etapas personales. Hace apenas unos días, confirmaba con todos su seguidores en Instagram su relación con el ‘influencer’ Daniel Illescas: “Tenía ganas de compartir con vosotros algo tan bonito cómo esto… ✨ creo que no hay mucho más que decir… bueno, que te echo de menos @danielillescas“, escribía junto a una bonita de ambos abrazándose.

“Estoy conociendo a una persona que me gusta mucho y lo estoy disfrutando como quiero y como puedo. Los detalles de cuándo y dónde, me los quedo para mí. Tiene mi misma edad, 26 años. Y es que hay gente de esa edad muy inteligente, muy buena y que me quiere”, explicaba la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ durante El Debate de ‘GH Dúo’.

Aunque Daniel Illescas, que vive en Barcelona, cuenta con más de 700.000 seguidores en Instagram, pero poco conocemos de este joven. Laura y Daniel se conocieron en noviembre de 2018 durante un evento publicitario en Bahamas, fecha en la que la hija de Kiko Matamoros aún mantenía su relación con Benji Aparicio. Solo hay que echar un vistazo a su perfil para ver que es aventurero, solidario y muy muy muy guapo.

17 Se conocieron durante un evento en Bahamas 16 Compartió una bonita foto junto a Laura y Madame de Rosa 15 Daniel Illescas cuenta con más de 700.000 seguidores en Instagram

14 Comparte con sus seguidores unas fotos impresionantes Comparte con sus seguidores unas fotos impresionantes Este joven ‘influencer’ no para de viajar, lo que le permite conocer unos lugares espectaculares, desde donde ha compartido numerosas e impresionantes instantáneas. Es tal su pasión por los viajes que no ha dudado en hacer algún que otro voluntariado. Esta experiencia le ha permitido trabajar con niños e incluso hacer labores para ayudar a los más pobres.

13 Es un apasionado de los deportes, como el skate, el esquí o el surf



12 Tiene el look perfecto para practicar skate

11 Su pasión por la nieve es más que evidente

10 No para de compartir imágenes desde lugares impresionantes

9 Los días de verano, perfectos para surfear Este joven de 26 años empezó a trabajar como modelo a los 14 años. Es innegable que tiene todas las tablas para posar, solo hay que ver sus fotos en Instagram para darse cuenta.

8 Daniel Illescas sabe perfectamente cómo posar en las fotos

6 Presumiendo de cuerpazo

Llaman la atención sus ojazos

5 Es un apasionado de los tatuajes, como Laura Matamoros

4 Su foto más sorprendente: ¡su desnudo integral!



3 El verano, su época favorita

2 Lleva una vida muy saludable