Daniel Diges: "Pasé una depresión muy gorda tras recibir una paliza"

Hace unos días, Alejandro Sanz compartía un preocupante mensaje en el que aseguraba a había veces en las que no quería estar, además de confesar su tristeza y cansancio en este momento de su vida. Han sido muchos los comentarios de cariño y ánimo que ha recibido el cantautor tanto por parte de sus seguidores como de sus compañeros de profesión. El hecho de que un artista de la talla de Alejandro Sanz haya hecho público su problema de salud mental es un paso adelante en una sociedad en la que no estamos acostumbrados a dar visibilidad a estos problemas, cada vez más frecuentes sobre todo en los jóvenes. El último en pronunciarse ha sido Daniel Diges, quien además ha confesado que sufrió una depresión cuando cumplió los 18 años y estaba despegando su carrera profesional con 'Nada es para siempre'. No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

El actor ha hecho su confesión más sincera tras ser consciente de la importancia dar visibilidad a este tipo de problemas y a la importancia de acudir a los médicos especialistas cuando así sea necesario. "Con 18 años, que estaba en Coruña haciendo 'Nada es para siempre', pasé una depresión muy gorda. Me fui a un psicólogo a tratarlo, a partir de ahí empecé a aprender muchas cosas, gracias a dios por haberlo pillado por esa edad no he vuelto a pillar una", ha comenzado explicando.

Daniel Diges asegura que "pasé una muy gorda en Coruña, me pegaron cuando hacía la serie, hacía de Gato y me pegaron en una discoteca porque era jovencito, me metieron una paliza, pasé unos meses bastante jodido, fíjate que estaba aquí en la cresta, siendo protagonista de un musical. Me llamaban de teles, no me atrevía a contarlo, lo he contado muy pocas veces, pero lo pasé y ya está, no pasa nada", ha explicando.

Daniel Diges asegura que nunca ha llegado a un punto extremo en cuanto a problemas de salud mental, ya que pudo comenzar a acudir al psicólogo cuando era joven, algo que le ha ayudado a gestionar sus emociones a lo largo de estos años: "Yo a tanto como a no existir creo que lo he pillado a tiempo, soy una persona que medita bastante, está bastante conectado con las energías, me cuido bastante y cuido bastante mi mente, pero es verdad que he tenido momentos muy difíciles estar trabajando de martes a domingo musicales que no tenía vida, que no veía a mi familia, viajando he pasado momentos también duros y no pasa nada. Lo importante es agarrarlo y tirar para adelante", ha sentenciado.