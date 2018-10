Dani Martín desvela el problema de salud que sufre

El cantante Dani Martín ha querido contar por primera vez un problema de salud que sufre relacionado con la piel. Dani Martín padece de rosácea, una enfermedad de la piel que suele comenzar por enrojecimiento de las mejillas, nariz, mentón o frente. A veces puede parecer acné. Es muy común, pero el cantante quiere hacerla visible y ha decidido compartir una imagen en la que aparece con un brote de rosácea. Una de las causas puede ser el estrés.

Ha sorprendido con esta imagen en la que aparece con un brote de rosácea

Junto a la imagen ha querido contar qué es lo que le ocurre: “Este también soy yo. A veces, tengo una cosa en la piel llamada ROSÁCEA”. Y asegura que a pesar de que es una enfermedad muy común, no es algo que haya llevado bien: “Me ha costado aceptar que de vez en cuando mi piel saque estos brotes, pero este también soy yo”, cuenta.

Con esto quiere dar visibilidad y normalidad a este tipo de problemas de piel, muy comunes

El cantante tiene claro que no es el único que sufre este tipo de problema en la piel y quiere compartir con todas aquellas personas lo mal que se pasa: “Si alguno que la tenga ha sufrido lo que supone que te mire la peña y te pregunte si estás enfermo o te estás empezando a drogar, aquí va mi jeto. No pasa nada, viva la rosácea, lo importante es lo de dentro. Imperfectos y reales!! Acné con 41, todo va bien! 😀 feliz día de rosácea”, ha concluido.

Vanesa Romero también lo contó

No es el único famoso que ha desvelado que padece de rosácea. El pasado año, la actriz Vanesa Romero también nos contó que lo sufría por culpa del desamor. “Es una enfermedad de la piel, algo muy común y está provocado por el estrés. Así me ocurrió a mí; cuando uno se separa se pasa muy mal, el corazón es fuerte pero las emociones son difíciles de controlar. A mí me dio por el estrés y mi piel lo sufrió. Pero claro que me compensa arriesgarme con el amor. Compartir tu vida con alguien con quien estás a gusto no tiene precio. Sentirse amado y deseado es maravilloso”, dijo por aquel entonces.