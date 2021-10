Dani Martín y su gran “estafa emocional”: memes contra el falso anuncio de la vuelta de El Canto del Loco

Dani Martín ha jugado con la nostalgia de sus fans al hacer creer que volvía El Canto del Loco, para después decir que no es así y explicar qué es en verdad el anuncio bomba que se traía entre manos para este miércoles

Dani Martín revolucionó este martes las redes sociales al jugar al despiste, dejando entrever que los que se traía entre manos era el anuncio que todos sus fans esperaban: el regreso de El Canto del Loco a los escenarios. Nada más lejos de la verdad. El cantante anunciaba que este miércoles 6 de octubre iba a dar una bomba de dimensiones estratosféricas y lo hacía a través de un vídeo en el que aparece en el interior de un taxi charlando con la conductora y dejando caer que la mítica banda podría volver a la música y jugando con tal posibilidad a sabiendas del revuelo que generaría tanta especulación. Ahora, con llegada la fecha señalada en el calendario por el artista, este ha confesado realmente de qué se trataba y ha defraudado a todos.

El Canto del Loco no vuelve y al final Dani Martín ha tenido que explicar que todo lo que se está generando sobre esta posibilidad y que en realidad apunta a una nueva canción que el artista va a lanzar al mercado: “No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida”, reconoce ahora el cantante en respuesta a la polémica. “Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre”, añadía el artista en un mensaje en sus redes sociales que ha venido acompañado de respuestas de seguidores enfadados al sentirse utilizados, de gente que echa mano del humor para denunciar lo que consideran una estafa emocional y de muchos memes que han convertido el suceso en viral.

Vídeo: Instagram

La palabra “decepción” se puede leer en muchos de los mensajes que los fans de Dani Martín y El Canto del Loco han dejado en las redes sociales. También se habla mucho de “engaño”, pese a que el cantante haya explicado que no se trataba de una estrategia de marketing para promocionar su nueva canción, sino de una confusión al decir que volvían las canciones de El Canto del Loco, pero no el grupo en sí.

Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre. No, no vuelve. Así se llama mi nueva canción, disponible a partir de mañana, a las 21:00. No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida, El Canto del Loco. pic.twitter.com/XdbKEULgDF — Dani Martín (@_danielmartin_) October 5, 2021

Vea el vídeo en el que Dani Martín explica el revuelo, qué se trae entre manos realmente, cómo ha nacido este proyecto musical y cómo deja abierta la puerta a un regreso, esta vez real, del grupo en un futuro próximo. Además, veamos a continuación algunos de los mensajes que sus seguidores, enfadados, han denunciado su fechoría para captar la atención de todos, jugando con sus sentimientos más nostálgicos.