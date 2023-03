Dani Alves y Joana Sanz han puesto fin a su matrimonio. Se dieron el 'sí, quiero' en el año 2017, pero seis años más tarde su relación ha saltado por los aires con la acusación de presunta violación que pesa sobre el futbolista. La última vez que se vieron fue hace tan solo unos días en la prisión de Barcelona en la que el futbolista se encuentra, un cara a cara en el que trataron el reparto de sus bienes. Si bien comparten viviendas, locales y una cuenta en común, ahora lo más importante es llegar a un acuerdo.

Una conversación tensa, pero que hay que tener antes de firmar el divorcio. "Ha ido a hablar de dinero", ha asegurado el periodista Carlos Quílez en 'Y ahora Sonsoles', donde ha afirmado que Joana Sanz también ha tratado con Alves el final de su matrimonio. Esta conversación permitirá a los dos pasar página y saber con qué patrimonio cuentan para hacer frente a su vida. Joana debe empezar de cero su vida ahora y Alves centrar todos sus esfuerzos en sobrellevar su situación en prisión y en hacer frente a sus gastos de abogados, por lo que quizás el acuerdo se haga complicado.

Joana Sanz ha seguido trabajando y subiéndose a pasarelas, lo que demuestra su iniciativa por salir adelante. A pesar de los durísimos golpes que le ha asestado la vida, de la muerte de su madre y de la entrada en prisión de su marido, la modelo ha optado por trabajar en todos los proyectos que sean de su agrado. El brasileño perdió su contrato en un equipo de México, quien le despidió tras lo sucedido y, desde entonces, no ha tenido ningún ingreso, lo que puede 'dificultar' su situación económica.

Esta es la tercera vez que Joana Sanz visita a Alves en la cárcel, encuentros tras los que los dos quedan desolados. "No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida", dijo ella hace unas semanas. Poco después confesó su punto y final como pareja, pero insistió en que seguiría a su lado de otro modo a través de una carta que ella misma escribió de su puño y letra. Aunque pensó que su relación era perfecta, los últimos acontecimientos han dinamitado su historia de amor. "Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo y me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/2015", escribió la joven en una desgarradora misiva.

Este lunes 27 la situación legal de Dani Alves volvía a copar titulares. ¿El motivo? El mensaje que se había intercambiado un amigo de Alves y la prima de la presunta víctima, reacciones llamativas que han generado un gran revuelo en redes sociales. "Seamos hermanos. Mi casa está en... No estoy siempre, pero lo que necesites aquí estoy disponible. Me habéis gustado tu hermana y tú como personas. Siempre estoy listo para conocer a amigos buenos", decía el íntimo de Alves, a lo que la chica respondió: "Muchas gracias e igualmente. Feliz año nuevo".