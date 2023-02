Dani Alves seguirá en prisión provisional sin fianza

Este martes 21 de febrero se ha descubierto la decisión de la Audiencia de Barcelona sobre el caso Dani Alves. El futbolista permanecerá en prisión preventiva y sin fianza, a pesar de su petición, auto que han conocido las partes implicadas durante este mismo día. Una resolución que implica que el futbolista, que ha sido acusado por presunta agresión sexual, continúe en la celda del módulo 13 de Brians 2, a donde llegó hace justo un mes.

Consideran que existe alto riesgo de fuga de Dani Alves

Aunque el equipo legal de Dani Alves pidió libertad provisional, el Tribunal considera que hay alto riesgo de fuga debido a su alto nivel adquisitivo y a la probabilidad a que utilice un avión privado para abandonar el país. Por ello, la petición ha sido desestimada y él continuará en la cárcel hasta que se celebre el juicio. De este modo, se confirma que las opciones que presentó su abogado, Cristóbal Martell, de entregar sus dos pasaportes (el brasileño y el español) y llevar una pulsera de geolocalización han sido rechazadas.

En la decisión del juez ha tenido un gran peso la declaración de la denunciante, así como los claros indicios de criminalidad por su parte. Mientras ella ha mantenido su declaración en todo momento y todo cuadra con las pruebas recabadas, Alves ha cambiado su versión sobre los sucedido en el baño de una discoteca de Barcelona hasta en tres ocasiones, lo cual juega en su contra. Además, las pruebas de ADN o las huellas han sido muy tenidas en cuenta durante la investigación que ha sido llevada a cabo hasta ahora.

Dani Alves seguirá entre rejas después de que tres magistrados hayan decidido que no tendrá libertad provisional. Tanto la Fiscalía como la acusación particular están satisfechos con esta decisión, ya que ambos pidieron en la vista recientemente celebrada que así fuera. Aunque él confiaba en su equipo legal, quien ha mantenido que su cliente tenía la conciencia tranquila y que estaba en paz, no ha visto que su recurso haya prosperado. El futbolista de 39 años seguirá encarcelado por presuntamente haber agredido a una joven de 23 años en una sala de fiestas de Barcelona, lo cual él ha negado a su mujer con una excusa que te hemos contado en SEMANA.

El futbolista ya sabe cuál es su presente y su futuro legal y es consciente del ruido mediático que ha generado su posible salida de prisión, de hecho, los nervios se sentían durante este martes en el centro penitenciario. La expectación era máxima y ahora muchos se preguntan cuál serán los próximos movimientos de Alves tanto judiciales como personales. Cabe recordar que todavía no ha permitido que su madre le visite en la cárcel, una imagen que él ha intentado evitar al máximo y que ahora podría cambiar de manera radical.