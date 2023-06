Dani Alves seguirá en prisión por el riesgo de fuga

Dani Alves no ha recibido la mejor de las noticias. Y es que la Audiencia de Barcelona ha tomado la decisión de mantener en prisión al exfutbolista por riesgo de fuga, a pesar de los intentos de su defensa de conseguir la libertad provisional. Dani seguirá en prisión, donde permanece desde el pasado mes 20 de enero.

El exfutbolista dejó claro a través de su abogado que no existía riesgo de fuga porque ha empadronado a sus dos hijos, de 15 y 17 años, en Barcelona. De esta forma, quiso demostrar que su idea permanecer en Barcelona porque su vida está en la ciudad condal, así como su futuro. Pero este planteamiento no ha convencido a la acusación particular, que considera esto "un proyecto de vida ficticio".

Sigue existiendo riesgo de fuga por parte de Dani Alves

"El riesgo de fuga permanece. Consideramos que ninguna otra medidas cautelar puede neutralizar con suficientes garantías dicho riesgo", aclara el auto. Sus abogados han intentado que el exfutbolista entregue su pasaporte, que pague una fianza e incluso que Dani haga comparecencias periódicas para así poder abandonar la cácel. Pero esto no ha resultado. Ya no le quedan más opciones para pedir su libertad. Esta era la última oportunidad para Dani Alves. Lo que sí ha pedido es acelerar las diligencias de investigación pendientes para concluir así el sumario y poder fijar una fecha de juicio.

Cuando se solicitó la puesta en libertad, el abogado de Dani Alves presentó un análisis de las imágenes de la cámaras de seguridad de la discoteca. La defensa alegó que "se observa en la denunciante una conducta abiertamente sexualizada, propia de un galanteo sexual en fase de cortejo".

Un intento que volvió a ser declinado en mayo

El pasado mes de mayo el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona le comunicaba a Dani Alves el rechazo de su último movimiento judicial. En esa ocasión, se volvió a declinar la libertad provisional. La magistrada mantuvo para no permitir su puesta en libertad que "persiste el riesgo de fuga".

Dani Alves, además de este proceso, se encuentra inmerso en pleno divorcio de Joana Sanz, su actual pareja. A pesar de todo ello, la cordialidad aún persiste entre ellos y hace unos días, en su 40 cumpleaños, le mandaba un mensaje a través de las redes sociales: "Hoy cumple años una de las personas más importantes de mi vida. La humanidad no entiende de empatía y de amor más allá de una relación. No se ha podido por un error que salió pagando muy caro, pero confío en que va a dar todo cierto pronto. Aquí sigo y seguiré siempre de otra forma, pero presente", escribía.