Dani Alves seguirá en prisión: la jueza deniega su petición de libertad

El juzgado de instrucción número 15 de Barcelona le comunica a Dani Alves el rechazo de su último movimiento judicial. El futbolista permanece en prisión desde el pasado 20 de enero. Era señalado por una joven por una supuesta violación en la discoteca Sutton de Barcelona en la noche de fin de año. La investigación se inició y él ingresó en la cárcel por ello. Después de un intento hace unas semanas, en esta segunda ocasión la jueza se mantiene en la misma decisión: Dani Alves deberá continuar en Brians 2. La magistrada mantiene para no permitir su puesta en libertad que "persiste el riesgo de fuga".

Esta petición llega tras una nueva declaración y ahora ya tiene su resolución más inmediata. En ella la defensa exponía que la otra parte está mintiendo sobre lo que realmente sucedió esa noche y que, por todo ello, hasta la celebración de vistas del proceso no tendría porqué permanecer en prisión. El futbolista tiene nacionalidad española y brasileña y, con este último país, España no tiene un convenio de extradición. Tal como informa El Caso, esto le permitiría, en el hipotético caso de marcharse, no tener que regresar para las actuaciones judiciales en marcha. El "arraigo" en Barcelona que se recalca en su petición no ha sido suficiente.

Tampoco parece haber influido la llegada de Dinora Santana, la ex pareja del futbolista, y sus dos hijos a España. Son muchos los expertos que consideran esta mudanza un paso más en la estrategia que sigue con su abogado. Se plantean que, si sus hijos están en el país, la posibilidad de fuga sería aún menor. Era captada por los medios a su llegada al aeropuerto de Madrid y allí evitaba responder a todas estas dudas que se plantean. Los planes de venirse a España serían de cara a septiembre, con el inicio del próximo curso escolar para el que ya está buscando plazas.

La otra decisión de la jueza en el proceso de Dani Alves: autoriza un nuevo examen

El proceso contra Dani Alves continúa y la jueza, al igual que con su posible libertad ante la prisión provisional en la que se encuentra, toma más decisiones. En esta ocasión autoriza una de las peticiones de la defensa: la víctima será nuevamente examinada con la presencia de un perito de parte del brasileño. Aunque la Fiscalía y la acusación se negaban a que esto sucediera, la magistrada entiende que hay que realizarlo. La denunciante, como se adelantó en 'El programa de Ana Rosa', alega padecer episodios de angustia y miedo a salir por que pudieran reconocerla. Ahora la juez quiere otra opinión en el proceso judicial. Será un psicólogo designado por el juzgado el que realice este próximo informe y en el que puede estar presente otro especialista escogido por el futbolista.

Dani Alves, además de este proceso, se encuentra inmerso en pleno divorcio de Joana Sanz, su actual pareja. A pesar de todo ello, la cordialidad aún persiste entre ellos y hace unos días, en su 40 cumpleaños, le mandaba un mensaje a través de las redes sociales: "Hoy cumple años una de las personas más importantes de mi vida. La humanidad no entiende de empatía y de amor más allá de una relación. No se ha podido por un error que salió pagando muy caro, pero confío en que va a dar todo cierto pronto. Aquí sigo y seguiré siempre de otra forma, pero presente", escribe.