Los últimos nueve meses han sido los más complicados en la vida de Dani Alves desde que ingresara en la prisión de Brians 2 acusado presuntamente de una violación cometida en el baño de una conocida discoteca de Barcelona. Las noticias que hemos tenido del brasileño han sido gracias a sus familiares y sus abogados, pero ahora ha sorprendido rompiendo su silencio en las redes.

El exjugador de FC Barcelona ha compartido un mensaje que va dirigido a su hija, Victoria Alves, fruto de su primer matrimonio con Dinorah Santana. "No importa dónde estés, siempre estaré contigo", indica en una historia que ha compartido en su perfil de Instagram. Además, ha añadido dos imágenes en negro. Unas enigmáticas publicaciones que deja abiertas a la interpretación de sus 37 millones de seguidores. Su hija acudió el pasado mes de mayo a visitar a su padre coincidiendo con su 40 cumpleaños y lo hizo junto a su hermano y su madre. "Es un momento difícil pero es un buen regalo para él que venga su familia, aun así es un momento difícil para los hijos, ver a su padre, que es inocente, está siendo muy duro. Dani se emocionó, echaba de menos a los niños, pero está bien, está fuerte, cree en su inocencia y sabe que se demostrará", afirmó entonces su exmujer.

La exmujer de Dani Alves, Dinorah Santana, le ha retirado su apoyo

Hace pocas semanas éramos testigos de cómo la exmujer del futbolista le retiraba de forma inesperada el apoyo que había mostrado en los últimos meses. "Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos", afirmaba en el programa 'Cuatro al día'. Asimismo añadía que nunca le presionaron para que estuviera a su lado, pero lo hizo por sus hijos. "Me ha utilizado hasta cuando le he servido".

Solicitaron a Dinorah Santana que se mudara a Barcelona para mostrar el arraigo del brasileño en la ciudad. "Nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Yo tengo el auto en que se puso esto", afirmaba a la prensa. Sin embargo, le denegaron la libertad. "Y él desapareció. Fue solamente así. Lo vi muy bien, muy arrogante". La exmujer del futbolista se mostraba dolida: "Ser hijos de un presunto violador esto es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida".

Mientras que Joana Sanz, la segunda mujer de Alves, compartió el pasado mes de septiembre una significativa carta escrita por él. "Es increíble que siga teniendo maripositas cuando voy a verte, es increíble que sienta tanto amor por ti después de tanto tiempo... Pero más increíble es saber que allí estás tú para corresponder a todo eso", le decía. La modelo tinerfeña ha estado a su lado en estos últimos meses acudiendo a prisión, a pesar de haber confirmado que deseaba separarse de él.