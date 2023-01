Los días continúan pasando y Dani Alves sigue en prisión preventiva tras ser acusado por una joven de presunto abuso sexual. Unos hechos que ocurrieron el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton, un conocido local de ocio nocturno en Barcelona. Desde que conocimos la noticia y su detención, hemos sido testigos de cómo se han ido desgranando algunos de los aspectos sobre lo que ocurrió la fatídica noche. Desde su ingreso en prisión, el futbolista brasileño ha sido trasladado a otro módulo para asegurar su seguridad y la del centro penitenciario. Ahora se encuentra en en el módulo 13 de la cárcel de Brians 2 en Sant Esteve Sesrovires y, desde allí, ha roto su silencio y ha hablado sobre cómo se encuentra y cómo afronta todo lo que puede venir en breve.

Según adelanta 'La Vanguardia', el jugador brasileño ha hablado desde prisión y estas han sido sus primeras palabras sobre cómo se encuentra: "Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", aseguran desde el citado medio. Además, el jugador brasileño también defiende que las relaciones que mantuvo con la joven en la discoteca Sutton fueron "con el consentimiento de la mujer". Dani Alves sigue compartiendo celda con Coutinho, también brasileño que fue guardaespaldas de Ronaldinho y portero de algunas salas de fiesta en Barcelona.

Dani Alves pedirá la libertad provisional

Además, el nuevo equipo de abogados de Dani Alves capitaneado por Cristóbal Martell presentará un recurso de apelación a la Audiencia de Barcelona para pedir la libertad provisional del brasileño. Al parecer, este recurso de apelación presentaría unas ciertas "garantías a los magistrados de que el brasileño permanecerá en su domicilio de Barcelona el tiempo necesario hasta la celebración del juicio". Entre ellas destacaría la del uso de una pulsera telemática, la entrega de su pasaporte, firmar a diario en los juzgados o depositar una cantidad de dinero para cubrir cualquier responsabilidad económica del juicio.

A lo largo de estos días, también ha hablado públicamente Cristóbal Martell, uno de los abogados más reputados de nuestro país. Según el letrado, Dani Alves cayó en el error de dar diferentes versiones durante su testificación fue por el "miedo de revelar en público que le había sido infiel a su mujer".