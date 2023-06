Dani Alves concede su primera entrevista desde la cárcel: "La perdono"

Dani Alves lleva siendo noticia desde hace meses. Fue el pasado mes de enero cuando entró en la cárcel tras ser detenido por una presunta agresión sexual a una joven de 23 años durante la madrugada del 31 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. Ahora, cinco meses después, el exfutbolista ha ofrecido su primera entrevista desde la cárcelde Brians 2.

El que fuera pareja de Joana Sanz explica en primer lugar el motivo que le lleva a dar el paso de hablar: "Me he dedicido a dar mi primera entrevista para que la gente sepa lo que pienso. Hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo de miedo y de terror que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que yo hice", explica Dani Alves a La Vanguardia.

Ha contado su versión de los hechos y en todo momento asegura que no es culpable: "No sé porque qué se derrumba cuando lo que ocurrió en el baño fue consentido. Se me ocurre que alguien le aconsejó mal. Dio un paso adelante y ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido, en el que me ha metido. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntaramiente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. La perdono, sigo sin saber por qué ha hecho todo esto, pero yo la perdono", dice sobre la joven de 23 años.

El exfutbolista asegura que perdona a la joven de 23 años

Durante el proceso judicial, Dani Alves ofreció diferentes versiones de los hechos. Ahora asegura que mintió por miedo a perder a Joana: "Si alguien ha amado alguna vez de verdad, como yo, sabrá que por conservar ese amor, uno hace cualquier cosa. Y yo mentí. Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importante las consecuencias que estoy pagando".

En esta entrevista no duda en hablar en más profundidad de Joana, su ya expareja, a la que pide perdón: "También hablo para pedir perdón a la única persona a la que tengo que pedir perdón. La mujer con la que me casé hace ocho años y con la que sigo casado y con la que espero seguir viviendo toda mi vida. Ya le pedí perdón personalmente, pero debo hacerlo públicamente. Están siendo días duros para ella y le agradezco todo lo que está haciendo por mí. No es fácil su papel. Tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer. Aunque quizás ella sí se equivocó conmigo".

Pide perdón públicamente a Joana Sanz

Dani Alves no ha dudado en contestar a todas las preguntas que la periodista de 'La Vanguardia' le ha hecho. Tanto es así que cuenta su versión: "Soy yo el que le propone a ella lo de ir al baño porque llevábamos un rato bailando muy pegados. Había atracción. Le propongo ir al baño. (...) Ella en ningún momento me dijo que me detuviera ni hizo ningún gesto de quererse ir. Podría haberse ido, la puerta permaneció abierta en todo momento. No hay ni una sola marca en su cuerpo que explique esa violencia con la que dice que la moví en el baño", ha aclarado. Ahora espera que el juicio se celebre antes de que finalice el año y confía en que haya justicia. Mientras tanto, seguirá en prisión.