Jorge Javier Vázquez ha recibido uno de los varapalos más inesperados a nivel profesional. Pese a haber vuelto de sus extensas vacaciones con las pilas cargadas y dispuesto a afrontar un nuevo reto de la mano de ‘Cuentos Chinos’, ahora Telecinco ha optado por cancelar el programa dados sus mínimos de audiencia. Una decisión que, por ahora, tan solo será temporal y con el objetivo de adelantar la segunda gala de ‘Gran Hermano VIP’, la cual comenzará el próximo 21 de septiembre a las 21:50 horas de la noche. Sin embargo, este movimiento por parte de la cadena de Fuencarral no ha pasado desapercibido para la competencia, y algunos de sus trabajadores ya han reaccionado con cierta burla.

Aunque no de manera directa, Damián Mollá, Barrancas en ‘El Hormiguero’, ha hecho uso de su cuenta de Twitter para lanzar un mensaje al programa dirigido por Jorge Javier Vázquez: “¿El surimi a qué contenedor va?”, se ha preguntado. Una cuestión que hace referencia a una técnica japonesa de conservación de pescado fresco para que pueda ser consumido perfectamente y con todas sus proteínas. Se trata de una práctica asiática, precisamente la misma inspiración del espacio en el que el de Badalona protagonizó su esperada reaparición televisiva.

Pablo Motos gana a Jorge Javier en su particular guerra de audiencias

De esta manera, una de las emblemáticas hormigas del programa de las noches de Antena 3 ha escogido el método con el que Jorge Javier se refirió a Pablo Motos y a ‘El Hormiguero’ horas antes de hacer su estreno. Y es que, el que fuera maestro de ceremonias de ‘Sálvame’ protagonizó una carta directa al de Requena con la que aseguraba estar dispuesto a competir contra él por el récord de audiencias: “Querido Pablo. Soy tu nuevo vecino, el de la acera de enfrente. Vengo a convivir contigo. Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho: ‘Oye, Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía’. Porque Pablo, como dijo Andreu Buenafuente: ‘La gente de nuestro oficio, los profesionales no competimos, coincidimos”, pronunciaba en su mensaje.

Su escrito no quedaba ahí, y Vázquez continuaba echando leña al fuego: “Querido Pablo, yo no soy tonto. Yo sé que tu casa es majestuosa. Pero, mira, la mía la voy a dejar monísima y acogedora. A ver, yo sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh? Porque yo creo que hay sitio para todas, y quizá algunas, pues yo que sé, les apetezca venir a conocerme. Oye, igual les gusta tener otro vecino con el que charlar, alguien que sea como yo”, indicaba con ironía.

Pero lo cierto es que las palabras del catalán han quedado en un segundo plano en cuanto se han dado a conocer los datos que ha ido recopilando con el paso de los días. ‘El Hormiguero’ sigue siendo el líder indiscutible en su franja horaria, y Jorge Javier cada vez tiene menos éxito con sus ‘Cuentos Chinos’, algo de lo que se ha percatado la cúpula de Telecinco. ¿Será esta cancelación temporal el primer paso hacia una permanente, o conseguirá el presentador resurgir de sus cenizas? En los próximos días se sabrá.