Damián Molla, conocido por su personaje de la hormiga Barrancas en ‘El Hormiguero’, ha sido uno de los invitados a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. El actor, que comparte plató con la recién casada en el popular programa, ha compartido sus impresiones nada más bajar del autocar a su regreso a Madrid.

“Ha sido precioso todo, nos ha encantado. La comida deliciosa… todo precioso”, confiesa Molla, quien parece haber quedado fascinado por la madre de la novia, Isabel Preysler. De hecho, una de las anécdotas más curiosas de la noche ha tenido como protagonista a un oso panda en el castillo. “Le he preguntado a Isabel Presley y me ha confirmado que efectivamente en el castillo había un oso panda”, dice entre risas Damián. ¡Dale al Play para ver el vídeo completo!

Video de Europa Press

El humorista no ha dudado en mostrar su admiración por Isabel Preysler, a la que coloca por encima de Carolina Molas, la madre del ahora ya marido de Tamara. “Para mí Isabel siempre gana a cualquiera. Carolina un 9,9 e Isabel un 10”, asegura Molla.

En cuanto a los novios, Damián reconoce tener más afinidad con Tamara, aunque no escatima elogios para Íñigo. “Íñigo superbién, le he felicitado, ha dado un discurso precioso y lo he felicitado. Ha estado enorme, el tío”, declara. También reconoce haber tenido un pequeño desliz al felicitarle por convertirse en marqués consorte, olvidando que ya lo era.

"Hay que creer en Íñigo a tope"

Pero sin duda, lo que más ha querido destacar Damián Molla es el amor que siente Íñigo por Tamara. “Claro que sí, hay que creer en el amor a tope con él”, afirma convencido. Y bromeando, insinúa que la pareja podría estar esperando gemelos: “No quiero dar exclusiva”, añade con humor.

Damián Molla no ha sido el único compañero de El Hormiguero que ha asistido a la boda. También han estado presentes Juan Ibáñez, la hormiga Trancas, Jorge Ventosa el encargado de que todo en pantalla salga perfecto y Pablo Motos. Todos ellos han hecho gala de su humor en las redes sociales en el momento que acudían al Palacio El Rincón para celebrar la boda de su compañera de programa Tamara Falcó. "Los macarras siempre al final", comentan Juan y Jorge haciendo referencia a su posición en el autocar que le llevaba a la boda.