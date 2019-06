Dafne Fernández se ha sumado al nutrido grupo de famosas que recuperan su figura a los pocos meses de dar a luz. La actriz ha dado buena muestra de que llega al verano completamente en forma con su última imagen en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram 🍹 #sun #swimingpool Una publicación compartida de Dafne Fernández (@dafnefernandez) el 9 Jun, 2019 a las 12:45 PDT

Dafne ya ha dado la bienvenida al verano y lo ha hecho con un refrescante y sensual posado veraniego en bikini. En ella se le aprecia de espaldas, dentro de una piscina y mirando al horizonte, ataviada con un favorecedor bañador negro y amarillo de tipo tanga. Famosos como Ona Carbonell o Pablo Rivero han mostrado su admiración a través de un comentario en el timeline de la foto.

No es la primera vez en las últimas semanas que la intérprete madrileña presume de silueta tras el embarazo. A finales del mes pasado se dejó ver en una playa. Y es que afronta su primer verano completo como mamá primeriza, una etapa ilusionante y que quiere disfrutar al máximo con su recién nacido.

Ver esta publicación en Instagram 🌈 Una publicación compartida de Dafne Fernández (@dafnefernandez) el 28 May, 2019 a las 11:30 PDT

No cabe duda de que Dafne Fernández atraviesa uno de los mejores momentos de su vida a los 34 años. La llegada de su hijo Jon el pasado 31 de agosto le ha puesto por delante uno de los retos más bonitos, duros pero reconfortantes: ser madre. Lo hizo junto a su marido, Mario Chavarría. Ambos se casaron en una perfecta ceremonia que se llevó a cabo en Ávila, en 2017. El fotógrafo rompió todos sus esquemas porque casarse no era ni mucho menos una de sus prioridades, hasta que apareció él. Para que luego digan que el amor no puede con todo.