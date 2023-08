El secreto del impresionante cambio físico de Dabiz Muñoz

David Muñoz (más conocido como Dabiz Muñoz) no es el que era. No, por lo menos en lo que a su apariencia física se refiere. Desde que una visita rutinaria al médico encendiera todas las alarmas, el marido de Cristina Pedroche se ha tomado muy en serio eso de cambiar de estilo de vida. Su impresionante cambio físico es más que evidente y, al contrario de lo que se pueda pensar, nada tiene que ver con recetas milagrosas ni intervenciones quirúrgicas. Él mismo se ha encargado de desvelar cuál es su secreto para haber bajado de peso de forma tan significativa y estar más saludable que nunca.

Unos hábitos poco saludables que encendieron las alarmas

La vida del reconocido chef ha dado un giro de 360 grados en los últimos meses. A medidos de julio, Dabiz Muñoz y Cristina daban la bienvenida a su primera hija en común. La pequeña Laia Pedroche Muñoz llegaba al mundo para poner el broche de oro a la relación de sus padres que comenzaba a fraguarse en 2014 y se formalizaba en 2015, con una íntima boda. Unos meses antes de aquello, en Semana Santa, David tomaba la drástica decisión de empezar a tomarse en serio su salud.

Era él mismo quien compartía en sus redes sociales los motivos de esta drástica decisión. David acompañaba la publicación con unas fotografías suyas del antes y el después de su toma de conciencia. Tras realizarse unos análisis de sangre que no salieron del todo bien, el médico le sacó la "tarjeta amarilla", explicó recientemente en Instagram, donde acumula más de 1,4 millones de seguidores. "Estaba haciendo poco deporte, estaba cansado todo el día, dormía mal y con muy poca energía, y quien me conoce, sabe que soy un tipo hiperactivo y con energía casi ilimitada", confesaba el tres estrellas Michelin en ese momento.

Dabiz Muñoz se pasa a la vida sana, con constancia y deporte

Unas semanas después, David Muñoz ha vuelto a echar mano de las redes para explicar cuál ha sido la clave (una) de su drástica transformación: correr. El madrileño de 43 años ha hecho del 'running' su deporte por antonomasia. Solo hace falta verle para comprobar que su constancia está funcionando. No solo ha bajado de peso. También está más atlético y, como él mismo se reconoce, más guapo. "Siempre que corro siento que me como el mundo. Es difícil describir la sensación de triunfo personal, el sentimiento de que no hay límites y que puedes con todo. que estás dispuesto a comerte el puto mundo de arriba abajo y a arrasar con la vida. Que eres casi imparable… Y hasta te ves más guapo", escribe.

A esto hay que sumar que Dabiz Muñoz ha cambiado la forma de alimentarse de forma drástica. "Aprendí que no solo lo que comes importa. Cómo lo comes, cómo lo combinas y cuándo lo comes es lo más importante. Entendí como tiene que ser mi plato de comida cada día, que tiene que tener y que no", ha confesado. Las nuevas fotografías que ha compartido de su cambio (que te ofrecemos más abajo), sin duda, evidencian, el buen estado de salud y físico del dueño del laureado restaurante Diverxo.

Por su parte, Cristina Pedroche, sigue inmersa en su nueva faceta de mamá, que, como ella misma se ha encargado de compartir en redes, no está siendo un camino de rosas. Ni mucho menos. Aunque trata de quitarle hierro al asunto, la excolaboradora de 'Zapeando' se ha llevado un buen susto con su última secuela, que se suma a una larga lista de problemas que han ido surgiendo desde que diera luz a la pequeña Laia.

