Santiago Pedraz y Esther Doña disfrutaron durante unos meses de una relación maravillosa. Sin embargo, su ruptura ha dado mucho que hablar. Ahora que ya se ha recuperado, la que fuera pareja del marqués de Griñón ha vuelto a pisar platós de televisión, donde habla con naturalidad de cómo fue la convivencia con el juez. De hecho, este jueves se dejaba ver en ‘Y ahora Sonsoles’, donde hizo una confesión de lo más sorprendente sobre uno de los regalos que este le hizo durante una Navidad.

Las fiestas pasadas la pasaron juntos, pero este año va a ser muy diferente. Aún así, está feliz y ahora ya desde una postura más relajada, ha querido recordar el curioso regalo que le hizo Santiago Pedraz, que quiso tener un detalle con ella para su cumpleaños, que es el 30 de diciembre: «Al principio me llevé un poco de susto, porque pensaba que me había regalado un aspirador pequeño, le dije que no me lo podía creer, pero seguí abriendo y era un secador de pelo», decía ante la sorpresa de todos los colaboradores del programa.

Esther Doña ha querido defenderlo, a pesar de que ya no están juntos: «Pero el juez Pedraz es así, tiene esas cosas, él es diferente. Eso solo se le puede ocurrir a él, como cuando me regaló un karaoke. El karaoke no lo uso mucho pero el secador es una idea muy original. Y lo compartíamos», termina diciendo sobre este curioso detalle que tuvo el juez con ella.

Santiago Pedraz le regaló un secador de pelo por su cumpleaños

Ahora, en plena época navideña, Esther Doña se sienta en el programa de Sonsoles Ónega y cuenta algunos detalles inéditos de sus únicas navidades que vivió con el que fue su última pareja. Este año serán muy diferentes para la viuda de Carlos Falcó, pues en agosto anunciaba su ruptura con el juez. Eso sí, tiene una clara petición para el 2023: «Yo le pido a Cúpido que no se fije en mí. Estoy ahora disfrutando de mi momento. Estoy muy bien y por ahora no quiero ningún tipo de relación», decía al respecto.

Esther Doña y Santiago Pedraz pasaron la Nochebuena del pasado año juntos en Málaga

Sin embargo, a pesar de que ahora está muy bien sola, guarda con mucho cariño la única que vivió junto al juez Pedraz. «El año pasado fue muy curioso y la verdad es que muy bonito. Santiago y yo llevábamos unos meses saliendo y llegaron las navidades y le pregunté qué iba a hacer y él me respondió «yo contigo». Y le dije bueno conmigo no porque yo voy con mi familia. No conocían a Santiago personalmente, los conocían por teléfono. Me dijo que conmigo y yo le dije que era con mi familia y él me dijo que entonces con mi familia«, ha dicho.

Esther Doña ha revelado la buena sintonía que hubo entre Santiago Pedraz y su madre, Marian Morales. «La verdad es que fue una conexión tremenda«, dice refiriéndose a la excelente relación de él con el resto de su familia. Pero sobre todo ha querido hacer hincapié en que con su progenitora tuvo una gran afinidad: «Sobre todo con mi madre. Santiago y mi madre hicieron un clic y se llevaron fenomenal«, ha dicho visiblemente emocionada. Sin embargo, estas navidades serán muy diferentes para ella.