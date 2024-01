La curiosa y sexual petición de Laura Escanes durante las Campanadas de TV3

Laura Escanes (27 años) ha logrado convertirse en una de las mejores vestidas en el cierre de 2023. La influencer, quien cuenta con casi dos millones de seguidores en sus redes sociales, ha lucido un vestido con guiño al modernismo catalán en sus primeras Campanadas en TV3. Un outfit del diseñador Ze García que ha cautivado a muchos, prueba de ello, las ovaciones recibidas que se leen tan solo googleando su nombre. Miles de búsquedas en las que, por cierto, también se menciona el discurso que la ex de Risto Mejide ha dado en la televisión autonómica de Cataluña. Unas palabras que llegan dos meses después de que saltara a la luz su ruptura con Álvaro de Luna. Pero, ¿qué ha dicho la joven de 27 años en un día tan importante en su carrera profesional?

Laura Escanes habla de sexo durante el directo de las Campanadas de TV3

Junto al cantante Miki Núñez y desde Barcelona, Laura Escanes ha dado la bienvenida al 2024 con su mejor sonrisa. Eso sí, no sin antes hacer una petición sobre sexo que no ha pasado desapercibida en las redes sociales. Buceando en la Red a primera hora de la mañana y cuando todavía quedan algunos rezagados en la cama, encontramos mensajes de espectadores que se preguntan si realmente escucharon bien las declaraciones de la presentadora. Y es que poco después de quedarse soltera Laura ha hecho una firme petición al nuevo año: "más sexo" en los próximos 12 meses. Un ruego que ha secundado su compañero al volante, Miki Núñez, con quien parece haber formado un tándem estupendo delante de las cámaras.

Laura Escanes es natural, espontánea y desenfadada, tres aspectos que conquistan cada día a sus followers de Instagram, red social que le ha traído de la mano varios proyectos, trabajos que ella jamás imaginó y por los que está infinitamente agradecida. Es precisamente su impacto entre los jóvenes el que le ha llevado a hablar de estos asuntos públicamente, de hecho, recordemos la vez en la que Laura habló sobre cómo eran sus relaciones sexuales con su ahora ex, Álvaro de Luna. "Mi madre no sabe que estoy teniendo el mejor sexo de mi vida", dijo a un tiktoker el pasado mes de mayo, una bomba que copó titulares y tras la que por supuesto todas las miradas se posaron de nuevo en su exmarido, Risto Mejide. Él entonces prefirió no hacer mención alguna a su opinión.

Laura Escanes vuelve a estar soltera, pero feliz y eso es lo más importante de todo para ella y su familia. Ella y sus seres queridos solo piensan en lo heavy que ha sido para ella este 2023 a nivel laboral, pues su rostro incluso ha estado presente en los carteles interactivos del Times Square, los cuales están situados en Manhattan.

Durante estas semanas la prescriptora de moda ha sido noticia por sus supuestos dardos a Álvaro de Luna, con el que su ruptura no habría sido tan amistosa como se dijo. En una noche de insomnio desveló sin querer el motivo de su ruptura, una relación muy intensa en la que el artista le dedicó uno de sus mejores canciones, 'Todo contigo'. "Siento que con la edad que tengo... 27... estado civil: divorciada, una hija... siendo conocida y la poca privacidad que hay a veces... siento (aunque para mí no es así) que esas mochilas que forman parte de lo que soy y de mi vida... pesarán siempre mucho a cualquier persona que se acerque a mí", escribió.