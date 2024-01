La curiosa respuesta de Mónica Cruz cuando le preguntan por su supuesta relación con Alejandro Sanz

Vídeo: EUROPA PRESS.

Mónica Cruz ha acudido este jueves a la presentación de la nueva temporada de 'El Desafío', donde coincide con numerosos rostros conocidos. La actriz, que está de plena actualidad, se estrena este viernes en el programa de televisión de Antena 3, y asegura que aunque no es competitiva, lo ha pasado mal con algunas pruebas a las que ha tenido que hacer frente.

"Para mí ha sido un desafío personal. Lo dije desde el primer día que me vi ahí y vi de qué iba la movida. Bueno, ya sabía, pero cuando estás dentro ya es otra historia. Y ha sido una experiencia increíble", ha empezado diciendo. La hermana de Penélope Cruz ha sentido agobio en algunas ocasiones por tener que enfrentarse a ciertas pruebas y tener solo tres días para ponerla en práctica. Eso le ha pasado, por ejemplo, al tener que aprender a tocar un instrumento.

Mónica Cruz hace un desplante a la prensa cuando le preguntan por Alejandro Sanz

"Tenemos el viernes, nos dicen la prueba siguiente y tienes de lunes a jueves para tocar un instrumento. El primer programa que me dijeron la marimba. Y yo dije bueno, pues me la llevaré a casa para ensayar. Yo no sabía lo que era una marimba y es como una mesa y tuve tres días y lo tienes que hacer", explica Mónica Cruz. En ese momento, la reportera aprovecha la ocasión para decirle si Alejandro Sanz le ha ayudado cuando le ha tocado aprender algún instrumento musical. Y ella contesta: "Eso sí que es un desafío. Yo es que ya sabéis que nunca hablo de mi vida privada y quiero seguir así. Se hablan tantas cosas que menos mal que no digo nada. Entonces creo que habría que preguntar a toda la gente que está hablando", ha respondido sin querer añadir nada más.

Mónica Cruz y Alejandro Sanz llevan semanas en el foco mediático después de que se haya publicado que podrían mantener una relación. Unos comentarios que han ido in crescendo con el paso de los días, hasta el punto de que el círculo cercano a ambos ha podido confirmar que están "muy ilusionados". Teniendo en cuenta que el pasado 18 de diciembre fue el cumpleaños de Alejandro Sanz, fuentes cercanas a la supuesta pareja han confirmado que ambos abandonaron juntos la fiesta. Las muestras de cariño entre ellos no quedaban ahí, y al parecer, la hermana de Penélope Cruz se refería al intérprete de 'Amiga mía' como "mi amor", lo que indica que su vínculo podría estar ya muy consolidado. ¿Terminarán confirmando algo que parece ser un secreto a voces?