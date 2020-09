Durante los últimos meses hemos visto una espectacular transformación física en Gloria Camila. Ahora, te descubrimos sus hábitos alimentarios

Hemos vivido una espectacular transformación física en Gloria Camila. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha cambiado mucho desde los 18 años hasta ahora. En su momento, ella mismo reveló los problemas de alimentación que tuvo cuando tenía los 19 debido a los problemas de su padre y de su hermano. Fue en ese momento cuando comenzó a «comerse todo», tal y como ella misma dijo y confesó que había padecido una depresión. «En esa depresión comí mucho y no sabía cocinar… Empecé a salir de fiesta, me cogía mis puntitos… El caso es que fue una época muy mala, fue dañina tanto emocional como física. No sé cómo pasó el tiempo si me pongo a pensarlo. Es verdad que en dos meses engordé como 10 kilos», anunció. Fue entonces cuando decidió ir a ‘Supervivientes‘ y perdió 8 kilos en Honduras. Era el momento de retomar su vida y comenzar a cuidarse. Ahora, nos desvela sus secretos para tener el tipazo que tiene.

Descubrimos la dieta de Gloria Camila para tener una figura 10

Cuando Gloria Camila regresó de Honduras acudió a un nutricionista, que fue el encargado de ayudarle perder peso hasta llegar a una talla 34, que es la que usa. Pero , ¿qué es lo que come la hija de ‘La más Grande’. La joven tiene dos menús que alterna de lunes a viernes, dejándose el fin de semana para disfrutar y darse algún que otro caprichito. Lunes, miércoles y viernes comparte el mismo menú que se compone de lo siguiente:

Ayuno : 1 vaso de agua templada con limón o té verde

: 1 vaso de agua templada con limón o té verde Desayuno : Batido con 1 pepino + 3 varas de apio + 1 puñado de espinacas + 1 manzana + 1 taza de agua

: Batido con 1 pepino + 3 varas de apio + 1 puñado de espinacas + 1 manzana + 1 taza de agua Media mañana : Media papaya + 6 almendras + 1 vaso de agua depurativa

: Media papaya + 6 almendras + 1 vaso de agua depurativa Comida : Salmón a la plancha + ensalada completa + 1 patata cocida + 1 vaso de agua depurativa

: Salmón a la plancha + ensalada completa + 1 patata cocida + 1 vaso de agua depurativa Media tarde : 3 o 4 rodajas de piña natural o en su jugo + 6 almendras + 1 vaso de agua depurativa

: 3 o 4 rodajas de piña natural o en su jugo + 6 almendras + 1 vaso de agua depurativa Cena : Pavo a la plancha + verduras cocidas o al vapor + 1 vaso de agua depurativa

: Pavo a la plancha + verduras cocidas o al vapor + 1 vaso de agua depurativa Antes de dormir: 1 taza de té o manzanilla

Este sería el primer menú. Mientras que el siguiente sería para los días martes y jueves. Os lo detallamos a continuación:

Ayuno : 1 vaso de agua templada con limón o té verde

: 1 vaso de agua templada con limón o té verde Desayuno : Batido con 1 puñado de espinacas + 3 rodajas de piña + 1 pepino + 1 taza de agua

: Batido con 1 puñado de espinacas + 3 rodajas de piña + 1 pepino + 1 taza de agua Media mañana : Bol de fresas + 6 nueces + 1 vaso de agua depurativa

: Bol de fresas + 6 nueces + 1 vaso de agua depurativa Comida : Pollo a la plancha + verduras a la parrilla + 1 taza de arroz integral + 1 vaso de agua depurativa

: Pollo a la plancha + verduras a la parrilla + 1 taza de arroz integral + 1 vaso de agua depurativa Media tarde : 1 pepino picado con limón exprimido + 6 nueces + 1 vaso de agua depurativa

: 1 pepino picado con limón exprimido + 6 nueces + 1 vaso de agua depurativa Cena: 1 lata de atún en agua + ensalada completa + 1 vaso de agua depurativa

Estos son los dos menús que come Gloria Camila para conseguir un cuerpo tonificado. Pero además lo combina con ejercicio físico, siendo el pilates en máquina uno de sus favoritos. «No dejo de hacer cosas, pero es cierto que tengo más control y no me paso. También estoy haciendo pilates con máquina, y para mí fue una fantasía porque se pueden hacer mil cosas. Y encima, no te pones tocha, vas definiendo el cuerpo. Al final, te vas quitando cosas que te ayudan a mejorar», explicó.