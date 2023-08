El cuerpo de Edwin Arrieta, listo para su repatriación a Colombia

Una de las grandes prioridades de la familia de Edwin Arrieta no es otra que la de tener el cuerpo del cirujano cerca. Después de todo lo sucedido y de haber aparecido partes de sus restos mortales desmembradas, los más allegados al colombiano han luchado sin descanso para que tenga lugar la esperada repatriación. Un hecho que va a suceder más pronto de lo previsto, tal y como ha asegurado Big Joke.

El mediático policía encargado de resolver el caso que sitúa a Daniel Sancho en el ojo del huracán ha admitido que “entiende la necesidad de hacer lo antes posible” esta repatriación, y así lo han indicado en 'Y ahora Sonsoles'. Y es que, los investigadores consideran que se están cumpliendo todas las condiciones para que el cuerpo de Edwin sea trasladado a Colombia aunque aún queden ciertos puntos sin resolver. Entre estos está el de mantener una conversación con el embajador del país, el cual tiene que dar el visto bueno y aceptar la llegada de los restos mortales de Arrieta provenientes de Tailandia.

La posible negativa de la familia de Edwin Arrieta a la repatriación

Sin embargo, cabe destacar que hay ciertos seres queridos del médico que prefieren que las partes del cuerpo de Edwin estén a disposición de los agentes hasta que todo esté resuelto. Así lo ha confirmado su portavoz, motivo por el que habrá que esperar para conocer finalmente si prefieren dar sepultura pronto a Arrieta en su tierra natal o si, por el contrario, prefieren que pase el tiempo y que el asunto quede zanjado aunque por ello tengan que seguir separados por miles de kilómetros de los restos mortales del cirujano.

Esto se debe a que los miembros de la familia del colombiano aún no han perdido la esperanza en encontrar todas las partes del cuerpo que supuestamente Daniel Sancho descuartizó. Una de las que aún no se han hallado es nada más y nada menos que el torso, una de las más importantes para el forense Aitor Curiel, ya que podría ser clave para que la causa de la muerte diera un giro de 180 grados. Y es que, por ahora, todo apunta a que Edwin no murió por un golpe, tal y como había indicado el chef español, sino por degollamiento.

A esto se suma que cabe la posibilidad de que se encuentre el móvil de cirujano junto a esta parte de su cuerpo. Un dispositivo que despejaría muchas dudas que aún siguen sin resolverse sobre qué ocurrió durante la noche del 3 de agosto en la fiesta de la luna llena de Koh Phangan, en la cual Arrieta perdió la vida. Desde ese momento, han sido muchas las teorías que han señalado a Daniel Sancho como artífice de un crimen por el que permanece en prisión hasta que un juez diga lo contrario.

