Joaquín Sánchez en el mes de abril anunció que colgaba las botas. El futbolista decidía retirarse tras una larga carrera en el mundo del fútbol por todo lo alto. Y es que el gaditano no solo se lleva el cariño de los aficionados, también un importante patrimonio que le ayudará a seguir con su alto nivel de vida. El deportista, que ahora estrena temporada de 'Joaquín el novato' con Ana Obregón como invitada, tiene varias propiedades repartidas por Andalucía, las cuales podría arrendar si quisiera para que le reportaran beneficios mensualmente. Inmuebles convertidos en inversión que serán de ayuda para Joaquín y su mujer, Susana Saborido, ahora que él deja atrás la profesión que le ha convertido en millonario. Pero, ¿qué fortuna ha amasado a lo largo de los años?, ¿se ha centrado en el ladrillo o ha probado suerte en otros negocios alejados del deporte?

Joaquín Sánchez: todas sus casas en España

El presentador ha mostrado alguna de sus viviendas en televisión. De hecho, recordemos cuando él y Bertín Osborne hablaron largo y tendido sobre la vida en 'Mi casa es la tuya'. Una entrevista que sirvió, entre otras cosas, para descubrir cada detalle de la mansión situada en Mairena del Aljarafe en Sevilla. Desde allí también ha grabado algunos tik toks o bromas virales, lo que provocaba que estancias como su salón fueran analizados al detalle. Lugares de grandes dimensiones en un hogar compuesto por 1200 metros cuadrados y un impresionante jardín con piscina en el que tomar el sol. Eso sí, ni muchísimo menos es la única propiedad que existe a nombre de Joaquín Sánchez o al de su mujer.

Susana y Joaquín también tienen un local de casi 60 metros en la misma localidad en la que viven, Mairena del Aljarafe, así como una plaza de garaje. Lejos de vivir al día a día, ambos han querido 'jugar' con su dinero, tratando de sacar provecho y, sobre todo, pensando en su futuro. En especial cuando Joaquín dejara de ser futbolista. Además, de lo anteriormente mencionado, poseen dos fincas en Gelves (Sevilla), siendo en una de ellas en la que comenzaron una construcción. Compuesta de varias plantas, la casa cuenta con detalles como un montaplatos, una piscina de 85 metros o un envidiable gimnasio en el que ponerse en forma, a lo que se suman otras inversiones como, por ejemplo, un piso de 80 metros en la ciudad hispalense o una finca en el Puerto de Santa María (Cádiz), donde compró una terreno de 800 metros.

El de Cádiz también ha invertido en Málaga, en concreto, en Marbella. Un piso de 183 metros cuadrados y plaza de garaje, cuyo precio supera el medio millón de euros. Pero no todas las casas están pagadas de forma íntegra, sino que sobre alguna pesa una hipoteca, lo que sitúa a Joaquín más cerca de la mayoría de los mortales. Cabe señalar que no solo ha dado salida a su dinero en el sector inmobiliario, sino también en varias empresas, lo que demuestra que no ha puesto todos los huevos en la misma cesta. El futbolista tiene varias empresas: en una de ellas gestiona sus derechos de imagen y en otra se dedica a la promoción inmobiliaria.

Este imponente capital lo ha logrado gracias a entre otros trabajos su puesto como futbolista. Desde que regresó al Betis recibe una cantidad total de 1,5 millones de euros, cantidad nada desdeñable que le ha permitido vivir de forma acomodada hasta su retiro dorado.

1 de 3 Joaquín y Susana llevan toda la vida juntos: son padres de dos niñas 2 de 3 El futbolista se ha retirado del fútbol 3 de 3 Ahora triunfa también en la televisión, donde es muy querido por los espectadores