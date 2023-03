Cuando la naturalidad triunfa: la cara B de la red carpet de los Oscar

Una noche inolvidable para el cine. Millones de personas han permanecido pendientes de la última gala de los Premios Oscar 2023, la cual ha dejado grandes looks que, por cierto, te hemos analizado en SEMANA. Precisamente en la red carpet hemos visto no solo looks capaces de dejarte sin palabras, sino también momentos desenfadados que muestran otra cara de la alfombra roja que poco tiene que ver con el postureo. Actores y actrices como, por ejemplo, Nicole Kidman han sorprendido mostrando su lado más romántico, tal y como te enseñamos a continuación. No te pierdas la galería de imágenes que muestran la cara B de un día muy especial.

1 de 8 Halle Berry ha presumido de vestido y ha bromeado con los presentes Gtres 2 de 8 La actriz Stephanie Hsu de 'Todo a la vez en todas partes' ha derrochado simpatía Gtres 3 de 8 El director de cine, Steven Spielberg, ha acaparado todas las miradas en las redes Gtres 4 de 8 Nicole Kidman y su marido han derrochado complicidad en la red carpet Gtres 5 de 8 Ha posado para los fotógrafos, pero no ha tenido que parar debido a un ataque de risa Gtres 6 de 8 Antonio Banderas aseguraba que tenía jet lag y que se había pegado un madrugón Gtres 7 de 8 La intérprete Jamie Lee Curtis estaba encantada con las muestras de cariño Gtres 8 de 8 Cara Delevingne ha reaparecido días después de confesar sus problemas de adicción Gtres