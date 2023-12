Los cruces de mensajes poderosos entre Jessica Bueno y Pablo Marqués

La vuelta a la realidad de Jessica Bueno tras su paso por 'GH VIP' está siendo, cuanto menos, complicada. Después de su acercamiento con Luitingo en el reality, la modelo tenía que hacer frente a su relación con Pablo Marqués. Pero poco tuvieron que hablar. El empresario anunció el pasado viernes que había roto con la sevillana por teléfono y, a pesar de que ella no quería dar detalles sobre esa decisión para proteger su privacidad, quiso dejar claros todos sus motivos. Ahora, los dardos no paran de volar entre ellos en sus redes sociales.

Vuelan las indirectas entre Jessica Bueno y Pablo Marqués en las redes sociales

En la era digital, si una pareja se deja de seguir en sus perfiles de Instagram es porque la relación está más que rota. Pues bien, eso es lo que han confirmado Jessica Bueno y Pablo Marqués: ya no se siguen en sus redes sociales. Es más, el empresario eliminó todas las fotografías con ella tras anunciar su ruptura. A pesar de no tenerse a la vista de manera digital, ellos se siguen enviando indirectas, como ha sido el caso de la que fuera mujer de Kiko Rivera.

La ex concursante de 'GH VIP' ha compartido una publicación en su perfil oficial de Instagram con un texto de lo más revelador: "No siempre se calla para guardar silencio; se calla para conservar la paz. A veces estar en paz, es mejor que tener razón". A la fotografía, que ya acumula casi cinco mil likes, le acompaña una canción de lo más significativa: 'Sonríe porque estás en la foto', de Sergio Dalma. Un claro reflejo de que se quiere mostrar fuerte para las cámara pero que, quizás, en el fondo no lo esté pasando del todo bien.

La ex pareja ya no se sigue en Instagram

Pero si pensaba que este mensaje no iba a tener respuesta, estaba equivocada. Pablo Marqués también ha publicado esta mañana de domingo en su perfil de Instagram con una declaración de amor en toda regla: a su perrita Luna. "Hay amores que no se pueden explicar... Desde el primer momento tuvimos esa conexión. Gracias por llegar y darme esta ilusión", rezaba el texto del empresario con una foto junto a su mascota. ¿Será una pullita a su ex de que su relación no le daba esa "ilusión"?

Tras pasar unos días en Madrid, Jessica Bueno ha puesto rumbo a su Sevilla natal para estar con su familia. Una decisión que evidencia que su relación con Marqués ya es historia, ya que no han hecho el esfuerzo de verse y así intentar solventar sus diferencias. Ya no hay nada que hacer. A pesar de que el empresario reside en la capital, Jessica Bueno no ha querido tener una última conversación con él. Es más, ha preferido centrarse en su amigo del alma, Luitingo, que se enteró de la ruptura cuando varias personas se acercaron a la casa de Guadalix y, con megáfonos, le han hecho saber al cantante esta noticia.

Jessica Bueno apoya a Luitingo como ganador de 'GH VIP'

La ex concursante de 'GH VIP' tiene claro quién es su ganador del concurso, y no ha temido gritarlo a los cuatro vientos. "Sé que todos tenéis un favorito de los que quedan. Mi corazón está dividido entre Michael y Luis porque los dos son mis amigos y los quiero mucho. Se merecen ganar por ser corazones puros, nobles y sobre todo reales! Pero me pedís que elija a uno y en ese caso mi favorito es Luis", escribía en su perfil de Instagram este sábado.