El cruce de piques entre Ana Boyer y Tamara Falcó durante sus vacaciones en la nieve

Ana Boyer y Tamara Falcó han presumido siempre de tener una relación estupenda. Las hijas de Isabel Preysler no pasan todo el tiempo que quisieran juntas, ya que la primera de ellas pasa gran parte de tiempo de tour por el mundo por culpa del trabajo de su marido, Fernando Verdasco, con el que precisamente espera su tercer hijo. Aún así, trata de viajar con asiduidad a Madrid, donde está la familia de ambos. Eso le permite hacer planes con la marquesa de Griñón.

Eso sí, cada una tiene su vida. Una vida que Tamara Falcó precisamente está disfrutando al máximo. Y es que después de pasar los primeros días de Navidad en Miami junto a toda su familia, la marquesa de Griñón ponía rumbo la nieve para esquiar junto a su marido, Íñigo Onieva. "Resumen de unos días desconectados en la nieve 🤍 Os deseo que tengáis unos felices Reyes y un buen comienzo de año ✨", escribía ella hace unos días en sus redes sociales junto a unas imágenes que mostraban soltura en la nieve.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han disfrutado de unos días de nieve tras viajar a Miami

Sin embargo, pasaron desapercibidos el cruce de piques que se lanzaron Tamara Falcó y Ana Boyer. Y es que la hija pequeña de Isabel Preysler aprovechaba la ocasión para burlarse de su hermana, en la que no confía mucho en lo que se refiere a hacer deporte. Todo empezó cuando Myriam Lapique le escribía a la marquesa de Griñón: "Qué paliza de subida", le escribía. Tamara aprovechaba la ocasión para contestarle con un dardo directo a su hermana: " @myriamlapique pero vamos... mi hermana @anaboyer sigue sin creerme", dice junto a unos emoticones de risa.

Ana Boyer, que ha recibido las menciones que le ha hecho su hermana, no se ha podido quedar callada. La joven no ha tenido reparo a la hora de lanzarle a su hermana una dardazo con burla incluida: "Te pusiste allí solo para la foto y luego te llevaron en brazos", dice entre risas. Y es que Ana conce tan bien a su hermana que no confía nada en que haya podido hacer la ruta por la nieve.

El cruce de piques entre hermanas no ha pasado desapercibido

El matrimonio ha dado la bienvenida al nuevo año en las pistas de Gstaad, en los Alpes suizos. Ha sido un viaje increíble que les ha permitido desconectar al máximo de la rutina antes de comenzar el mes de enero. Un mes de enero que viene repleto de compromisos profesionales para ambos.

Antes de este viaje, Tamara pasó las Navidades junto a su familia. Fue el pasado 23 de diciembre cuando el matrimonio viajó a Miami para estar junto a Isabel Preysler, Ana Boyer y Fernando Verdasco, Chabeli, Enrique y Julio José Iglesias. Después de pasar Nochebuena y Navidad en Florida, la pareja de enamorados puso rumbo a su residencia en la capital, pero decidieron pasar el fin de año en una romántica escapada en la nieve.

¿Cómo y dónde han pasado las fiestas?

"Discutimos por un montón de cosas, como dónde vamos a pasar las fiestas. Yo digo que las pasemos con mi familia e Íñigo dice que no, que un año con la mía y otro con la suya", explicaba Tamara antes de dar el pistoletazo a sus primeras Navidades como marido y mujer. Y añadía: "Pasaremos los dos días con mi familia. El año que viene ya tocará con los Onieva. Su familia es ahora también mi familia, pero me parece ilógico no tener a mi madre y mis hermanas en Nochebuena". Finalmente, los dos han dado su brazo a torcer, ya que pasaron la primera parte de las Navidades con la familia de Tamara y la segunda parte solos ellos dos.

Para ambos ha sido un año increíble. Eligieron el 2023 para pasar por el altar y no les ha podido ir mejor. De hecho, siempre que sus agendas profesionales se lo permiten, cumplen con su afición de viajar a diferentes puntos del mundo. No solo disfrutan de días de turismo, también cumplen con su hobbie de hacer planes gastromómicos. Estos planes lo hacen siempre mientras esperan con ganas convertirse en padres por primera vez.