Llueven las críticas a Marta López Álamo por su vídeo viral peinándose

Podría decirse que está siendo un verano muy especial para Marta López Álamo. Fue el pasado 2 de junio cuando la joven se dio el “sí, quiero” con Kiko Matamoros en pleno corazón de Madrid. Un paso al frente gracias al que ambos dieron pistoletazo de salida a una nueva vida en común en la que todo parece marchar a las mil maravillas. Sin embargo, en algunos aspectos la modelo no estaría pasando por un buen momento que, en parte, está motivado por las críticas que recibe dentro del universo 2.0.

En la última ocasión, Marta López ha recibido una oleada de comentarios negativos a raíz de la publicación de un truco de belleza para conseguir en el cabello el famoso efecto mojado en el pelo. Un resultado para el que ha relatado pasos como humedecer el pelo y posteriormente hacer uso de aloe vera, protector de calor, espuma, cera, laca, secador e incluso aceite: “Lo hago muy de estar por casa, probablemente hay maneras más pros de hacerlo”, aseguraba la creadora de contenido.

Lo que tal vez en ese momento no había podido llegar a imaginar es que, en cuestión de instantes, se convertiría en Trending Topic de plataformas como Twitter. Son muchos los usuarios que han considerado que la influencer ha hecho uso de un sinfín de productos para obtener un resultado capilar un tanto cuestionable: “Le falta ketchup para mi gusto”, “la cuestión es echarse todo lo que se pille”, o “¿efecto mojado o efecto pelo sucio?”, han sido algunos de los comentarios con los que Marta ha tenido que lidiar en las últimas horas.

La respuesta de Marta López Álamo a los haters

Ante semejantes críticas, la granadina ha tomado la palabra para plantar cara a los haters como nunca antes: “No aceptes las críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasas, solo tú sabes de tus luchas y tus dolores. La tranquilidad de saber que eres buen persona y no buscas arruinarle la vida a nadie, no te la quitan ni aunque echen toda la mala vibra del mundo”, ha escrito en su cuenta de Instagram. Unas palabras con las que deja entrever que, aunque su contenido no haya tenido una buena acogida, seguirá esforzándose para mantener intacto su hueco en el mundo de las redes sociales.

Pese a haberse hecho aún más famosa a raíz de su romance con el que fuera colaborador de ‘Sálvame’, Marta López Álamo lo tiene claro. La televisión no es lo suyo y por ello prefiere seguir centrada tanto en el modelaje como en las redes sociales. Dos esferas en las que todo parece marchar a la perfección para la joven, que ya reúne más de 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram, los cuales no se pierden ni uno de sus movimientos.

Sin embargo, esta popularidad es un arma de doble filo no solo para la modelo, sino para las personas que suelen estar situadas en el ojo del huracán. Tener tanto éxito dentro del ámbito 2.0 implica contar tanto con partidarios como con detectores que pueden juzgar algunas publicaciones, y eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Marta. Pero pese a eso, la esposa de Kiko Matamoros ha seguido dando rienda suelta a su imaginación para dar pie a los mejores looks ajena a las críticas.

1 de 3 Marta López Álamo se ha situado en el ojo del huracán 2 de 3 La modelo ha recibido innumerables críticas 3 de 3 Su truco para conseguir el "efecto mojado" no ha gustado a sus seguidores