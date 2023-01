Carla Barber es muy de contar su día a día en su perfil de Instagram. Ya sea para hablar de trabajo o de su vida personal. Eso la convierte en una de las ‘influencers’ más seguidas, pero también en la que más mensajes críticos recibe. Pues bien, esto es lo que le ha ocurrido en las últimas horas después de publicar una foto de una conversación privada que ha tenido con la cuidadora de su hijo.

«Ya en Madrid… Me ha pasado algo surrealista, literalmente surrealista aunque como soy medio bruja, me lo olía y ya dije que pasaría… Te lo advertí Rosa Barber», ha empezado diciendo con un mensaje claro para su madre, con la que parece haber compartido sus impresiones acerca de que la cuidadora de su bebé la iba a dejar plantada más pronto que tarde.

Finalmente ocurría así. «Mañana es día 19 de enero. Mayet (que es la cuidadora de su hijo) se incorporaba de sus vacaciones. Acabo de recibir este mensaje», le escribe ella a algún familiar para contarle lo que estaba viviendo. Y a continuación, muestra el mensaje que le ha escrito la cuidadora: «Hola señora. ¿Cómo estáis vosotros y Bastian? Lo echo de menos, pero lo siento mucho porque quiero estar aquí en Filipinas, repito, lo siento mucho», le escribe Mayet, que es de Filipinas, donde quiere quedarse ya para siempre.

Para Carla Barber esto ha sido una experiencia surrealista

«Mañana después de un mes y pico, Mayet se incorporaba a las ocho de la mañana a trabajar. Me ha escrito un mensaje a las 19.30 que está en Filipinas y que no vuelve. Pues nada… vamos a reírnos. Me da algo teniendo en cuenta que estoy sola en Madrid, que tengo un bebé de ocho meses, embarazada de seis, y mi familia vive en Canarias. Nuevamente a buscarme la vida solita», contaba totalmente sobrepasada.

Su enfado le ha llevado a compartir la conversación privada que ha tenido con Mayet, a la que contestaba con el mejor de los deseos. Un gesto que ha sido muy criticado por sus seguidores, ya que se trata de una conversación privada: «Hola Mayet, me hubiera gustado que me avisases con tiempo. Se suponía que mañana empezabas a trabajar de nuevo… pero bueno, te deseamos lo mejor, que seas muy feliz. Un abrazo», le hacía saber a través de su respuesta.

Ha enseñado con la conversación privada con la cuidadora

Ahora que ya tiene el problema, Carla Barber espera solucionarlo pronto. Para ello, ha empezado a hacer ya entrevistas de trabajo, pero ninguna de la que la han visitado les ha convencido: «Así que nada, entre mi madre, Nuri, mi hermana… Y como soy previsora las entrevistas de gente que tengo. He ido probando y ha sido un desastre todo. Vamos a tomarnos las cosas de manera positiva. Estoy segura de que vendrá algo mejor», dice positiva.