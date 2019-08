View this post on Instagram

A ver, señores. Mi pobre @cristinatarrega ha subido sin darse cuenta una foto de prueba. Estábamos jugando, probando y riéndonos con una aplicación y YO MISMA le estaba explicando cómo funcionaba ese filtro. Esta que veis es la foto original. Ahora, que levante la mano quien no haya usado un filtro para salir más favorecido, por favor. Lo ÚNICO IMPORTANTE para mí de esa foto y de esa tarde, es la complicidad, el cariño y el buen rollo que transmite. Esa AMISTAD y CONFIANZA no hay filtro que la camufle. BUEN DÍA A TODOS!!!! 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋