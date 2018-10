El pasado 19 de octubre se celebró el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama y la periodista, Ana Rosa Quintana, desveló que ella también lo había padecido ocho años atrás. Una inesperada confesión en apoyo a todas esas mujeres que sufren esta enfermedad, que no ha podido pasar desapercibida en los medios de comunicación.

Ana Rosa Quintana desveló que hace 8 años padeció un cáncer de mama

De hecho, lo hizo público en directo en su programa: “Os voy a contar una cosa que no he contado nunca, pero que es importante que yo lo cuente porque ya ha pasado. Hace ocho años me diagnosticaron un tumor de mama. No era de los más peligrosos, era de categoría uno, pero tuve que luchar contra ello”, desvelaba para sorpresa de sus compañeros y del público. En ese momento el plató se quedó en silencio y pudimos ver a la Ana Rosa más emocionada que hemos conocido hasta el día de hoy.

Los consejos de Cristina Soria, la coach de la tele

Tras conocer esta noticia, hemos hablado con Cristina Soria, la coach de la tele y también de SEMANA, y nos ha desvelado algunos consejos para todas aquellas personas que sufren el cáncer de mama. Asegura que recibir este diagnóstico es un duro golpe y puede ser mucho más llevadero si se cuenta con ayuda externa, ya sea tanto familiar como profesional. De hecho, Juan, el marido de Ana Rosa, fue su gran apoyo en esos momentos, ya que nadie de su entorno laboral conocía esta noticia y la periodista seguía yendo al programa, sin cogerse la baja para sorpresa de todos cuando conocieron la noticia.

Cristina Soria hace hincapié en que no hay diferencia entre rostros conocidos y anónimos. Finalmente, una enfermedad une a todos. Son muchas las famosas que en los últimos años han dado a conocer que han padecido esta enfermedad. Famosas que han podido vencerlo como es el caso de Ana Rosa Quintana. Y otras que finalmente no pudieron ganarle al “monstruo”, como fue Bimba Bosé.

