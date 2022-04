Cristina Saavedra ha vivido el que es, sin duda, el peor año de su vida y es que en menos de 365 días ha tenido que decir adiós a dos hermanas y a su abuela por culpa del cáncer. El dolor se ha instalado en su vida y parece resistirse a darle tregua a la presentadora, que tras un largo silencio se ha confesado ante sus seguidores estar “rota” tras la muerte de su hermana mayor. Lo hace dando tanta importancia a esta palabra que publica su definición recogida en la Real Academia de la Lengua con todas sus acepciones, al considerarlo el mejor adjetivo que encuentra para definir cómo se encuentra tras la muerte de su hermana mayor, el pasado 30 de marzo, a consecuencia de un cáncer con el que estaba batallando y el cuál conocidos por la denuncia pública de la periodista porque mientras se encontraba en un centro de paliativos se estaba grabando una película y le dificultaban la tarea de estar con sus seres queridos en sus últimos instantes a su lado junto a la cama del hospital.

Pero Cristina Saavedra no solo se ha conformado con confesar que se encuentra “rota” por esta dura pérdida, unida a la de su otra hermana y la de su abuela, sino que también ha querido poner imagen a sus duros sentimientos con una ilustración en la que aparecen dos personas caminando por un mundo fantástico. “Cuando no estés quedará todo lo que me estás enseñando”, se puede leer en dicha viñeta ilustrativa, a la que la periodista ha querido añadirle una frase más, con profundo dolor por lo que encierra tras de sí: “Y ya no estás, mi hermana mayor… maestra”. Dos intervenciones en redes sociales tras la tragedia que ha golpeado a su familia que ha conmocionado a sus seguidores de Instagram, que se han volcado con ella a la hora de darle ánimos y sus mejores deseos en su duelo.

La hermana mayor de Cristina Saavedra perdía la vida en un centro de paliativos de A Coruña el pasado 30 de marzo, tras no lograr superar el cáncer que le aquejaba. El dolor se ha instalado en la familia y es que su hermana era madre de tres hijas adolescentes. Su batalla ha servido de inspiración y ejemplo de fortaleza para sus seres queridos, aunque esto no resta tristeza ante su pérdida y el profundo vacío que deja tras su marcha. “Luchar es levantarte de la cama molida tras la quimio para desayunar con tus hijas. Es secarte las lágrimas cuando te quedas con los mechones en la mano tras lavarte el pelo. Llamemos a las cosas por su nombre. Sin miedo”, escribía poco antes del fatal desenlace la presentadora, para insuflar ánimos a aquellas personas que aún batallan contra el cáncer y la familia que lo vive de cerca: “A los que directa o indirectamente estáis/estamos luchando contra el cáncer: fuerza y amor. Abrazadlos fuerte. Ganaremos. Nuestro amor los hace fuertes. No desfallezcáis. Ánimo”, añadía.

Cristina Saavedra, por desgracia, ya ha aprendido lo que es decir adiós a un ser querido víctima de un cáncer. Antes de tener que decir adiós a su hermana mayor, lo hizo de su hermana pequeña, quien falleció el pasado 17 de junio de 2021, dejando también cuatro hijos. Fue su primer gran golpe y le hizo entender que la vida es cruel, aunque nunca debemos dejar de mirar hacia delante, por mucho que cueste hacerlo: “Que la vida puede ser insoportablemente perversa, lo sabemos. Que dentro te queda fuerza, aunque creas que no, lo descubres. Gracias por tanto cariño y amor que recibimos estos días”. Pero tan solo dos semanas más tarde, exactamente 12 días más tarde, su abuela perdía la vida también por culpa del cáncer: “La otra mujer que me crio. Mi maestra. Qué honor llevar tu sangre. Ya te extraño tanto”.

