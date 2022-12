Cristina Rodríguez no imaginaba la repercusión de sus palabras sobre Pelayo Díaz. «No pensaba que se le iba a dar tanto bombo», asegura a SEMANA. Fueron compañeros de trabajo en ‘Cámbiame’, espacio de Telecinco que llegó a su fin en el año 2018, donde pasaron miles de horas trabajando codo con codo. Hubo confidencias, pero también desencuentros sobre los que la prestigiosa estilista ha hablado recientemente con naturalidad. Y es que desde que el programa bajara el telón no han mantenido relación alguna. «Nunca más nos hemos vuelto a ver. No sé si le saludaría», ha dicho la prestigiosa estilista, declaraciones que han tenido reacción en Pelayo Díaz. Él, por su parte, ha confesado que no se supieron entender, y asegura que intentó ponerse en contacto con ‘Cris’ sin éxito alguno. Pero ¿qué piensa Cristina Rodríguez del revuelo formado estos días?, ¿ha cambiado de opinión? Esta revista ha hablado con ella días después de que estallara la polémica y su tono es muy conciliador.

Cristina no quiere batallar contra nadie. No niega que Pelayo Díaz le haya escrito en alguna ocasión durante estos años, aunque no es consciente de que haya sido así «No te sé decir, si él lo dice tendrá razón. Igual ahora nos encontramos y nos damos un abrazo. En la vida nunca se sabe. Yo soy feliz y quiero que la gente también lo sea», nos dice Cristina Rodríguez. Aunque su ritmo de trabajo es frenético y le abordamos en mitad de un proyecto, la estilista nos atiende y se disculpa por si ha hecho daño a alguien tras sus últimas declaraciones. «Si he molestado a alguien pido perdón», insiste. Cristina no descarta la posibilidad de reencontrarse en el camino con Pelayo, tampoco que en el futuro puedan entablar alguna conversación y ponerse al día de cómo ha cambiado su vida en los últimos años. «Nunca digo de este agua no beberé», apunta.

Cristina es consciente de las vueltas que da la vida, no es rencorosa y le desea todo lo mejor a aquellos que ha tenido cerca. De este modo, se entierra el hacha de guerra, pues Pelayo Díaz también mantiene un tono amigable con Cristina. «Le escribí después de lo que pasó, pero no me respondió. No me lo he tomado a mal. No me gusta vivir enfadado con nadie», dice él en ‘Sálvame’. Admite no tener relación alguna con Cristina Rodríguez y reconoce que hubo un desencuentro justo antes de que terminara ‘Cámbiame’. «No nos entendimos. Las cosas estaban muy tensas en general, hubo alguna discusión (…) Me quedo con lo que vivimos allí», revela Pelayo. Eso sí, sigue admirándola a nivel profesional y deja caer que sí la saludaría si, por casualidades de la vida, se reencontraran en algún momento. ¿Acercarán a partir de ahora posturas? Solo el tiempo lo dirá.

A pesar de que Cristina Rodríguez no mantiene relación con Pelayo en la actualidad, en su vida siguen estando presente otros pesos pesados de Cámbiame como Natalia Ferviú, Juan Avellaneda o Marta Torné. Estuvo 700 programas formando parte de un proyecto de televisión que en su día resultó ser un éxito y ahora está volcada en su profesión, la cual, por cierto, le va de maravilla. Nominada a su séptimo Goya por su impecable trabajo, Cristina no puede estar más agradecida por dedicarse a su verdadera pasión.