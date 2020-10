La expareja de Kiko Matamoros, Cristina Pujol, ha mostrado los mensajes secretos que se han intercambiado supuestamente cuando él ya estaba con Marta López

Cristina Pujol advirtió este verano que su intención era la de desenmascarar a su ex, Kiko Matamoros. La que fuera pareja del colaborador de televisión le declaró la guerra y sin pensarlo anunció el bombazo: iba a enseñar todos los mensajes que ella y el tertuliano supuestamente se habían intercambiado durante su relación con Marta López. Si bien su historia se terminó cuando la modelo apareció en escena, al parecer y según la versión de la opositora a policía, han seguido manteniendo contacto. De hecho, hablaron durante su estancia en el hospital y llegaron a decirse «te quiero». Así lo revelan las conversaciones que ella ha hecho públicas en su perfil de Instagram, donde comparte las palabras que ellos se han dedicado en los últimos meses. Aunque la opinión de la actual novia de Kiko Matamoros todavía es una incógnita, lo cierto es que los seguidores de Cristina no han dado crédito tras los mensajes secretos que ella y Matamoros se han enviado después de romper.

Aunque Cristina Pujol y Kiko Matamoros habían estado cinco meses juntos, su separación no se produjo de manera cordial. Su relación fue intensa, al igual que su separación, tanto es así que incluso ella le reclamó públicamente 5.000 euros que presuntamente le había prestado a Kiko y que él jamás le había devuelto. Sin embargo, volvieron a acercar posturas, hecho que se refleja en que Kiko llegara a piropearla en sus conversaciones. «Eres muy guapa«, le dice el colaborador en uno de sus mensajes. Piropo que a Cristina le sirvió para preguntarle sobre el motivo por el que rompieron: «¿Te fuiste con Marta porque yo prácticamente te pillé en una foto que me enviaron?», dijo la de Albacete. «Mi intención era intentar no hacer daño a nadie y lo hice fatal…No tenía nada claro», respondió él con un tono conciliador, no obstante, Pujol quiso incidir: «Vamos que te pillé…», «Más o menos», le dijo él junto a varios emojis.

No es el único mensaje de ambos. Cristina Pujol y Kiko Matamoros también hablaron sobre el día en el que Marta y Kiko Matamoros se conocieron, una relación que salió a la luz en el mes de abril de 2019. La primera vez que se vieron fue en un restaurante, cuando Kiko todavía estaba con Cristina, información que reveló Kike Calleja un mes antes en ‘Sálvame’: «Allí estaba con Cristina, con su novia, estaban cenando. En un momento de la cena, Kiko se va a uno de los reservados para ‘ir a la playa’, como decimos aquí. Hay una chica muy guapa, modelo, mucho más joven que Cristina, se levanta y se va detrás de Kiko Matamoros. Cristina vio tonteo…Discuten muchísimo, se van al hotel, hasta el punto en que el fin de semana se rompe la relación«, comentó el periodista. Precisamente sobre este instante Cristina y Kiko se confesaron. Después de discutir sobre otro desencuentro por otra chica, Pujol hizo referencia a Marta López. «La veo prepotente. A la que tenía que haberle metido un vaso fue a Marta, así se hubiera sabido todo y el novio la hubiera pillado y tú ya la habrías dejado de ver y así hubiéramos seguido bien», le dice Cristina a lo que él responde con carcajadas.

Entre ellos se hablan con cariño hasta tal punto que llegan a decirse «te quiero». «Bueno cariño descansa a ver si yo hago lo mismo si me deja la sonda», le comenta él desde el hospital, a lo que ella le responde: «Sí, que es muy tarde. Bueno mañana ya te la quitan y oye si vas a estar encerrado y quieres me voy ahí a esconderme contigo y de paso te cuido». Tras este mensaje llega lo inesperado, supuestamente, por parte de Kiko: «Vale mañana hablamos, te quiero…». Fue después de que él recibiera el alta hospitalaria cuando una vez más estuvieron en contacto, tanto es así que Kiko Matamoros no dudó, según se puede ver en los pantallazos aportados por Cristina, en avisar a su ex de la decisión del equipo médico. «Ya estoy en la calle», le escribió junto a varios emoticonos. En ese momento incluso le llegó a explicar sus planes: «Me voy a casa de Laura. ¿Tú crees que podría verte en plan amigos?». Es ahí cuando comienza a subir la temperatura entre ellos: «Claro, además si ¿no puedes tener relaciones sexuales no? ¿o sí?». Kiko ahí duda y flirtean: «jajaja… no me fio de mí».

Para quien tenga dudas Cristina ya ha revelado que no quieren que se le tache de mentirosa, por lo que puede que en los próximos días ponga más pruebas en sus redes sociales de sus conversaciones con Kiko Matamoros. ¿Tomará Kiko Matamoros cartas en el asunto?, ¿La responderá públicamente? Habrá que esperar para descubrir la respuesta a estas cuestiones.