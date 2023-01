El sonado affaire entre Alba Carrillo y Jorge Pérez convirtió a Cristina Porta en portavoz improvisada del colaborador. La periodista se ha sometido al polígrafo en ‘Sábado Deluxe’ para aclarar ciertos aspectos. También ha respondido a la incógnita sobre si ha estado atraída por el Guardia Civil.

Ha negado una atracción por Jorge Pérez, pero el polígrafo de Conchita ha determinado que mentía. «Me parece muy atractivo, pero no he sentido atracción. Me parece muy guapo. Le he visto como el típico hombre perfecto y padre de familia, pero no me atrae». La periodista comenzaba su intervención afirmando que había estado tentada a abandonar el programa. «Me he querido ir. Me ha costado mucho estar sentada aquí. Lo he hecho por tres motivos. La dirección del programa ha confiado en mí, también la productora y creo que igual el polígrafo puede ayudarme para resolver algunos asuntos». Desde el principio ha reconocido que no deseaba hablar de cosas íntimas sobre Jorge Pérez: «No le quiero perjudicar en ningún caso».

Cristina Porta confirma haberse aprovechado de la polémica

La periodista sí que ha reconocido que se había aprovechado de la polémica que generó la escandalosa pillada de su amigo con Alba Carrillo para convertirse en colaboradora de ‘Sálvame’. Un programa en el que se considera mejor que algún compañero. El polígrafo de Conchita ha dejado al descubierto que se cree superior a otros por tener la carrera de Periodismo.

Asimismo, considera apropiado que su amigo haya enviado un burofax a ciertos colaboradores como María Patiño, Rafa Mora, Marta López o Kiko Matamoros para que rectifiquen ciertas informaciones. «Si sus abogados lo ven conveniente me parece bien. No todo se tiene que solucionar en un plató, previamente a una demanda se avisa por burofax». Además, ha negado que el colaborador le haya autorizado a defenderle en los platós, pero el polígrafo ha señalado que mentía. «Al principio no le gustó demasiado porque se removía todo demasiado más. No me dieron autorización, pero como amigo nunca me dijo que no fuera».

Aunque siempre ha sido su fiel defensora dudó en un primer momento de Jorge Pérez. «La única vez que dudé fue cuando vi las imágenes. Sí es verdad que había visto algo en la fiesta, pero no así. Lo he podido comentar con mis dos amigas. ¡Madre mía qué jaleo! Luego cuando ya salió todo, entonces dije ¡en qué lío se ha metido! Para mí fue tonto con las actitudes cariñosas que tuvo con Alba».

No solo se ha pronunciado acerca de Jorge Pérez, también lo ha hecho sobre su mujer, Alicia Peña. Cristina Porta ha negado que desconfíe de sus métodos de trabajo como coach motivacional. «Yo le he dicho que soy muy espiritual y ella también. Me encantaría estar con ella en una clase aprendiendo». Además, ha reconocido que ha tenido contacto con el ex Guardia Civil durante las fechas navideñas. «Está un poco mejor aunque no sé si va a volver a la tele».