Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: fin de semana de relax en Dubái

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están viviendo uno de sus mejores momentos como pareja. La presentadora está embarazada de su primer hijo en común con el chef, pero vive la dulce espera con un sabor agridulce. Hace unos días confesaba el temor que le había inflingido las redes sociales y los numerosos haters que se ensañan con ella con cualquier noticia que protagonice. Por eso, y harta de la rutina en la que se ve inmersa en Madrid, ha querido desconectar. ¡Y no ha podido elegir mejor plan! Según ha podido conocer SEMANA, la comunicadora ha elegido Dubái como destino para liberarse de todas sus obligaciones y disfrutar de un fin de semana romántico al lado de Dabiz. Esta revista ha podido conocer cuál será su hoja de ruta en estos días que pasará en los Emiratos Árabes.

El miércoles, Cristina acudía por última vez a Zapeando y comenzaba a preparar todo lo necesario para volar hasta Dubái. Y es que el viernes por la noche le esperaba su ansiado vuelo. Llegaron al aeropuerto de Madrid- Barajas sobre las 19:00h, con todo dispuesto para despegar a las 21:30h rumbo al país árabe. Tras un retraso considerable. el avión voló finalmente sobre las 22:30h y no fue hasta su llegada a Dubái cuando SEMANA ha podido captar una imagen de ambos juntos. Fue esta misma mañana, sobre las 8:00h. Prácticamente irreconocibles llegaban a los Emiratos. Ella, con un abrigo negro y un gran fular que tapaba totalmente su prominente barriguita. Él, vestido de negro y con la mochila que lo suele acompañar en cada uno de sus viajes.

Esperaban la cola de los equipajes, para dirigirse directamente hasta el hotel de lujo en el que se están hospedando. Un imponente resort que cuenta con todo tipo de servicios y comodidades y en el que la habitación más barata ronda los 1500€ por noche. El sueño de la presentadora de Password habría sido alojarse en el recién estrenado ‘Atlantis The Royal’. Un complejo hotelero de gigantescas dimensiones que se ha inaugurado con el concierto privado de Beyoncé y que cuenta con suites cuyo precio por noche asciende a los 4.300 euros. Esta vez no ha sido posible porque no abre sus puertas al público hasta el próximo 10 de febrero.

Aún así, la reina de las Campanadas no se va a quedar sin su experiencia de lujo, y es que este mismo domingo tiene una reserva en uno de los exclusivos restaurantes del chef Gastón Acurio, amigo de Dabiz. Así lo dejaba caer ella misma en Zapeando, será en La Mar, ubicado en el lujoso ‘Atlantis The Royal’ y que basa toda su carta en la comida peruana. Todo un viaje gastronómico que no está al alcance de cualquier bolsillo y que hará las delicias de la pareja en su fin de semana de relax.

Sin duda, la colaboradora de Zapeando está en uno de sus mejores momentos personales y profesionales. A su embarazo ahora se suma el proyecto que acaba de firmar. Y es que se ha confirmado que Pedroche es la nueva presentadora de 'Password', el programa que en su día triunfó con Luján Arguelles. Muy emocionada por la aventura profesional que está a punto de comenzar, Cristina ha aprovechado esta escapada para asimilar todo lo que le está pasando. Hace unos días se confesaba en su Instagram: "He estado leyendo las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un nuevo programa, y, no os voy a engañar, me duelen”.