Cristina Pedroche, víctima de una estafa

No es la primera vez y seguro que no será la última, Cristina Pedroche ha vuelto a denunciar una estafa en las redes sociales. La presentadora, que se convirtió en madre el pasado mes de julio, ha visto cómo están utilizando su imagen aplicando la Inteligencia Artificial para crear contenido engañoso. "Me siento impotente porque no puedo hacer absolutamente nada", reconoce.

En las imágenes que han circulado de ella se observa cómo es detenida por la policía, cómo camina esposada junto a unos agentes y le toman declaración. "Sois muchos los que, como yo, no dais crédito a estas publicaciones que están circulando por la red", insiste. Además, subraya que se trata de una "estafa", pero siente que algunas personas puedan ser engañadas. "Están usando mi imagen sin mi consentimiento y por mucho que les denuncie se crean otra cuenta a la hora. Debería haber un límite y un castigo para este tipo de cosas".

Cristina Pedroche y la denuncia de otros rostros conocidos

La reciente denuncia de Cristina Pedroche se une a la de otros rostros conocidos que han visto cómo su imagen ha sido utilizada para crear contenidos engañoso que más tarde circula en las redes sociales. Hace tan solo unas semanas Laura Escanes fue víctima de la manipulación de unas imágenes suyas en las que aparecía desnuda creadas por Inteligencia Artificial. "Aparte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan", sentenciaba entonces.

Una de nuestras artistas más internacionales, Rosalía, fue víctima de algo similar. Fue el cantante cantante JC Reyes quien creó una imagen suya a través de programas de edición o de Inteligencia Artificial en la que aparecía enseñando los pechos. La denuncia de la artista no se hizo esperar. "Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de más lo que da es pena".

1 de 3 Este es el contenido que ha denunciado Cristina Pedroche 2 de 3 "Están usando mi imagen sin mi consentimiento" 3 de 3 "Me siento impotente porque no se puede hacer absolutamente nada"