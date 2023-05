Cristina Pedroche: "Un bebé solo necesita mi teta"

Cristina Pedroche está de 30 semanas, por lo que para ella ya ha empezado la cuenta atrás. La presentadora no puede estar más ilusionada ante la llegada de su bebé y, aunque está leyendo e informándose al máximo, lo cierto es que tiene claro lo único que su pequeña necesitará. Haciendo gala de su naturalidad, la comunicadora se ha confesado frente a las cámaras sobre lo cubiertas que tendrá las necesidades su hija, algo que no parece preocuparle en este sentido. Aunque le quedan algunos detalles por adquirir, está segura de que pronto tendrá todo en su poder. "Un bebé lo único que necesita es el amor de sus padres, mi teta y dodotis. Luego ya iremos viendo. Yo quiero hacer colecho, darle lactancia no me preocupa en excesivo tener la trona, la bañera... son cosas que ya iré comprando", ha dicho. Unas declaraciones que ha dado en el último evento al que ha acudido y que no te puedes perder en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

Vídeo: Europa Press